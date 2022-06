Un asistente de Sebastián Villa presionó a la víctima para que no denuncie el abuso sexual

Este jueves, Sebastián Villa deberá presentarse ante la Justicia de Lomas de Zamora para ser indagado por la causa de abuso sexual en su contra luego de varias semanas de demora. A la espera de su declaración hoy se conoció una prueba que podría complicar aún más al delantero de Boca.

Se trata de un audio de una conversación ocurrida en junio de 2021, un año antes de que la denunciante se presente ante la Justicia para acusar al futbolista. En la charla se puede escuchar a Margarita, una amiga de la víctima, y a Félix Benítez, asistente del colombiano. El audio es de un mes después de ocurrida la presunta violación.

En aquel momento, el entorno del delantero intentó de cualquier manera impedir que la víctima hiciera la denuncia ante la Justicia. Por eso, en esos días y según las declaraciones, las comunicaciones entre las amistades de Villa y la gente allegada a la chica eran recurrentes.

«Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema», le dijo el asistente de Villa a la amiga de la víctima. Los audios fueron incorporados a la causa por el abogado Roberto Castillo.

«Ella me dijo que le dio una cachetada Sebastián», dice Margarita. A lo que Benítez respondió: «Eso ya no lo sé porque yo no estuve, eso no lo sé porque yo me fui. Ahora el punto de esto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Esta enojada, se la entiende».

Luego, el asistente exclamó: «No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo».

Esta prueba, se conoce pocas horas antes de la declaración indagatoria de Villa, que deberá presentarse hoy a las 10:30 en el edificio del Ministerio Público Fiscal de Esteban Echeverría para enfrentar a la fiscal González