Un bajón: Colapinto fue sancionado y se quedó sin los puntos del Gran Premio de México

Primero sumó 4 puntos, después 7 y al final se quedò sin nada. Franco cerró el GP de México con una pálida. (Archivo)

En una clasificación que sufrió muchas modificaciones después de la bandera a cuadros, Franco Colapinto fue sancionado y se quedó sin puntos en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. La decisión fue comunicada cuatro horas después del final y se debe a que no habría reducido la velocidad en un tramo de la carrera en el que hubo bandera amarilla. Con esto, el argentino terminó en el puesto 15. Había terminado octavo y en un instante, también fue séptimo, por la penalización a Oscar Piastri.

Al pioto de Pilar lo recargaron con 10 segundos por no respetar la bandera amarilla y salió de la zona de diez, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien le aplicaron un stop and go, equivalente a 30 segundos. De esta manera, Alpine pasó de tener a sus pilotos en zona de puntos a irse sin nada.

Del festejo al bajón

La noticia, además, llegó cuando Colapinto festejaba un séptimo puesto porque más temprano el australiano Piastri, había sido sancionado con diez segundos de recargo y le había cedido su lugar al argentino, que pasó del festejo a la tristeza en cuestión de horas.

Así, la clasificación final de la carrera quedó con Colapinto en el puesto 15 y su compañero, 17, solo por delante de los que debieron abandonar. Con esto, en vez de 31 puntos en el campeonato, el argentino quedó solamente con 27.

«Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla simple», explicaron en el documento.

Con esta resolución, Liam Lawson, de Racing Bulls, se quedó con el P7 y le dio un envión a su equipo en la Copa de Constructores, en el que pelean mano a mano con Alpine por el quinto lugar. Por ahora, la segunda escudería de la bebida energizante está quinta con 108 unidades, contra las 69 del equipo francés.