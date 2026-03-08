Un exRiver postuló a Mauro Icardi como refuerzo: «Es un nueve de categoría»

River Plate inició una nueva era con Eduardo Coudet como nuevo entrenador, en el mundo millonario sigue latente un reclamo de la hinchada, la necesidad de incorporar un centrodelantero ante la sequía de gol de los delanteros.

En ese contexto, uno de los nombres que apareció en la danza de rumores fue el de Mauro Icardi, que actualmente se encuentra en el Galatasaray. La posibilidad fue analizada por Omar Labruna, quien manifestó entusiasmo ante una eventual llegada del delantero al club de Núñez.

“Que no me jodan con los quilombos que tiene con la exmujer y la actual, a mí me encanta”, lanzó Labruna, hijo del histórico Ángel Labruna y exayudante de campo de Ramón Díaz, al referirse a la posibilidad de ver a Icardi con la camiseta de River.

El exjugador también destacó las cualidades futbolísticas del delantero surgido en Europa y con paso por equipos importantes del continente. “Se prende a las chicanas, pero es buen profesional. Es un número 9 de categoría, goleador y que sabe tirarse atrás”, afirmó.

Por ahora, en River no hubo avances concretos por el atacante. El contrato de Icardi con Galatasaray finaliza en junio y existe una opción de renovación que depende del club turco. Además, desde la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo ya habían anticipado que la institución no utilizará los cupos disponibles en este mercado, tras la lesión de Juan Carlos Portillo y la venta de Matías Galarza.

La mirada, en cambio, está puesta en el próximo libro de pases. Mientras tanto, Coudet trabajará con el plantel que heredó de Marcelo Gallardo. Para el debut del jueves frente a Huracán en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó, los delanteros que aparecen con más chances de ser titulares son Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Con información de TyC Sports

El primer día de Chacho Coudet con el plantel de River

El punto central de la charla estuvo atravesado por el mensaje de que todos los futbolistas que componen al «gran plantel», como lo catalogó horas antes, tendrán las mismas oportunidades en los entrenamientos.

Coudet advirtió que, para él, lo sucedido con Marcelo Gallardo forma parte del pasado y que, de ahora en más, quienes hagan méritos en el día a día tendrán la recompensa de jugar con continuidad.

“Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad ni edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores. Hay un grupo muy sano, todos nos conocemos; a muchos los quise tener y no tuve plata para traerlos. Son jugadores que me gustan y, si encontramos la mejor versión de cada uno, el equipo va a estar bien”, reconoció en su presentación, algo que luego ratificó en su primer cara a cara con la delegación.

Lo positivo para el Chacho es que tendrá una semana completa de trabajo con sus nuevos dirigidos, ya que este martes la AFA confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8 e impedirá el normal desarrollo de la fecha 9, que se postergó para la primera semana de mayo.

Su debut será el jueves 12 de marzo a las 21.30, día en el que River visitará a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.