A un mes de Navidad, el estado de Nueva York promulgó una ley que prohíbe la fabricación, distribución y venta de juguetes con inteligencia artificial capaces de mantener conversaciones con los chicos. La medida, que entrará en vigor en febrero de 2027 y tendrá una vigencia de cinco años, busca proteger a los menores de hasta 12 años frente a la exposición a contenidos inapropiados y riesgos en su desarrollo emocional.

La decisión se tomó luego de que distintas investigaciones detectaran que algunos de estos dispositivos podían responder sobre contenidos sexuales explícitos y brindar indicaciones peligrosas. Durante el plazo de cinco años en que regirá la veda, las autoridades evaluarán tanto las amenazas como los posibles beneficios de incorporar esta tecnología al entretenimiento infantil.

Por qué Nueva York frenó los juguetes con inteligencia artificial

A diferencia de los muñecos tradicionales que reproducen frases pregrabadas, los dispositivos equipados con inteligencia artificial generativa elaboran respuestas en tiempo real, inventan historias y sostienen diálogos abiertos mediante micrófonos, parlantes y conexión a internet.

Su funcionamiento es similar al de plataformas como ChatGPT, pero canalizado a través de un objeto con el que los niños pueden construir un lazo afectivo. En su informe Trouble in Toyland, la organización estadounidense de defensa del consumidor PIRG documentó casos de juguetes destinados a chicos desde los tres años que:

Respondieron consultas sobre temas sexuales explícitos.

Proporcionaron indicaciones peligrosas.

Simularon tristeza cuando los menores intentaban terminar la conversación.

Este último punto encendió alertas sobre el impacto en las habilidades sociales durante la infancia: la capacidad de simular emociones puede fomentar dependencia afectiva y reducir el tiempo de juego e interacción real con familiares y amigos. Frente a este escenario, la normativa neoyorquina contempla multas de hasta 15.000 dólares diarios por infracción para las empresas que incumplan la restricción.

El escenario en Argentina: qué dicen las leyes vigentes

En el plano local, todavía no se debatió una prohibición específica equivalente a la de Nueva York. En agosto de 2025, a través de la Resolución 313/2025, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía actualizó los requisitos técnicos de calidad y seguridad (física, mecánica, química y eléctrica) para juguetes nacionales e importados, pero el reglamento no incluye disposiciones sobre las interacciones conversacionales por IA.

Sin embargo, existen tres normas nacionales que resultan aplicables ante eventuales vulneraciones de derechos o riesgos para los menores:

Ley de Defensa del Consumidor (24.240): exige que los productos comercializados sean seguros para la salud y la integridad de quienes los utilizan.

exige que los productos comercializados sean seguros para la salud y la integridad de quienes los utilizan. Ley de Protección de Datos Personales (25.326): regula la recolección, el almacenamiento y el tratamiento de información privada, un punto sensible dado que los chicos pueden revelar domicilios, rutinas o datos familiares a través del micrófono sin advertir que son procesados por una empresa.

regula la recolección, el almacenamiento y el tratamiento de información privada, un punto sensible dado que los chicos pueden revelar domicilios, rutinas o datos familiares a través del micrófono sin advertir que son procesados por una empresa. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061): resguarda la integridad psicológica y la privacidad de los menores.

A nivel legislativo, este año ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto denominado Entornos Digitales Seguros para Niños, Niñas y Adolescentes, impulsado por el diputado Agustín Rossi bajo el expediente 5381-D-2026, que fue girado a comisiones para su tratamiento.

Mientras no exista una regulación específica para estos dispositivos, las familias argentinas enfrentan el desafío de revisar antes de la compra no solo las certificaciones habituales y edades recomendadas, sino también las políticas de privacidad del fabricante, la opción de desactivar los micrófonos y las herramientas de control parental para supervisar o limitar los diálogos con la inteligencia artificial.