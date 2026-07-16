Revés para el Gobierno: se postergó para el 6 de agosto la votación de la ley de venta de tierras

El gobierno de Javier Milei sufrió este jueves un duro pero preanunciado revés en el Senado. Después de numerosas idas y vueltas y de 15 borradores distintos, La Libertad Avanza no pudo aprobar el proyecto de defensa de la propiedad privada, que elimina barreras para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La ausencia de dos senadores y un cortocircuito con el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, hicieron posponer la votación hasta el 6 de agosto.

Propiedad privada en el Senado: el oficialismo demoró el tratamiento del proyecto

La apuesta de alto riesgo que asumió Patricia Bullrich no salió según sus planes. Primero, porque se topó con la ausencia de dos legisladores aliados, el correntino Carlos “Camau” Espínola (de viaje) y la macrista Andrea Cristina (de licencia por embarazo). La jefa del bloque oficialista calculaba tener 37 votos, pero bajó a 35 y terminó desistiendo. “Si bien ganábamos, para este tipo de leyes de siete horas de debate hay que tener más margen”, razonaron en su entorno.

Pero la votación no solo fracasó por el número, sino por el contenido de la ley. Es que mientras la Selección disputaba la semifinal mundialista contra Inglaterra, aparecieron dos nuevas versiones del texto que se sumaron a las 13 que ya había. El triángulo de negociaciones entre la titular del bloque libertario, la cartera de Desregulación y los bloques dialoguistas se volvió inmanejable.

Acorralada, Bullrich maniobró sobre la marcha y, minutos después de las 15, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta después del receso invernal. Los senadores kirchneristas, que rechazaban la ley, estallaron en aplausos. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención.

Fue la crónica de un final anunciado, en medio del malestar de propios y aliados. “No han logrado ellos internamente sostener 24 horas una posición”, se quejaron desde un despacho que suele aportar votos.

“Le mienten al presidente: acá no es fácil conseguir los votos. La dinámica de negociaciones no funciona”, refunfuñó un senador con años de experiencia.

Por qué fracasó el proyecto

El proyecto que iba a votarse derogaba los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, que son del 15% del territorio nacional (misma cifra para provincias y municipios) y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente) por cada individuo. También desaparecía la prohibición específica de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.

El proyecto naufragó por un agregado que hicieron Bullrich y el senador fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para captar votos de aliados. En el capítulo dedicado a la venta de tierras, incorporaron a último momento y a espaldas de Sturzenegger una cláusula que, según la lectura de la Casa Rosada, “desvirtuaba” y hasta “violaba” la Constitución Nacional.

El apartado de la discordia rezaba que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejerce el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios” y agregaba que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.

Esa última frase era desaprobada por Sturzenegger. Cerca de él consideraron que la Carta Magna iguala en derechos a nacionales y extranjeros, pero con la nueva propuesta “las provincias podrían fijar límites que la Constitución no fija”. “En la práctica, esto puede generar que haya 24 constituciones distintas. La Constitución dice que no hay límites, pero las provincias podrían fijarlos”, advirtieron a RÍO NEGRO.

Bullrich no interpretó lo mismo. “Es una discusión sin sentido. Las provincias lo pueden hacer igual. ¿O alguien puede pensar que Buenos Aires no va a fijar sus propios límites?”, indicaron allegados a la titular de la bancada violeta. La discusión quedó con final abierto.

Villarruel versus Bullrich

La relación entre Bullrich y Victoria Villarruel está más tirante que nunca. Es que, tras la semifinal mundialista y en pleno fervor futbolero, la vicepresidenta ametralló a la senadora con mensajes de WhatsApp para que frenara la sesión. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, le reprochó la titular del Senado en un chat que fue escalando en nivel de virulencia.

El duro intercambio fue revelado por el diario La Nación y corroborado por RÍO NEGRO. “Quisieron desarmar la sesión con mensajes subidos de tono”, denunciaron en el equipo de Bullrich. Además, revelaron que también otros senadores recibieron supuestas intimidaciones de Villarruel, con referencias a “los pibes de Malvinas” o frases similares. “Hizo una catarsis general”, señalaron.

Cerca de la titular del Senado guardaron silencio. La vicepresidenta dejó asentado su malestar al demorar su ingreso al recinto cuando la sesión ya estaba en condiciones de comenzar con los 37 presentes justos. Ese fue, en definitiva, el logro que Bullrich pudo enrostrarle a su rival interna. “Demostramos que teníamos el quórum”, fue el “vaso medio lleno” para la exministra.

Conseguir el quórum le permitió al oficialismo aprobar 29 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Sobresalió (con 36 votos afirmativos y 31 negativos) el de Víctor Pesino, quien logró renovar por cinco años su cargo en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ante la inminente fecha de su jubilación.

Pesino es el juez que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía en jaque el grueso de la reforma laboral. Su pliego fue enviado al Senado al día siguiente de ese fallo y fue visto como una “devolución de favores” por parte del Gobierno. El magistrado dijo en la Comisión de Acuerdos que se trató de una mera coincidencia de fechas y que su proceso ya venía en marcha.

Antes de la votación de jueces, el Senado dio ingreso formal a otra tanda de pliegos que envió el Poder Ejecutivo, donde figuran dos candidatos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el estratégico tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Los postulantes son Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ambos para la Sala I, que interviene en la causa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei. En el caso de Bertuzzi, integra actualmente la Cámara Federal por haber sido trasladado desde un Tribunal Oral Federal durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora Milei busca ratificar esa designación con aval del Senado.

Corresponsalía Buenos Aires