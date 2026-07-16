Vista aceleró en Vaca Muerta: aumentó su producción un 32% e invirtió US$ 467 millones en el trimestre

La petrolera que lidera Miguel Galuccio, Vista, registró una fuerte expansión de sus operaciones en Vaca Muerta durante el segundo trimestre de 2026, y alcanzó una producción promedio de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d). Este volumen operativo consolidó un salto de escala clave para los planes de desarrollo a largo plazo que la firma ejecuta en la Cuenca Neuquina.

Este incremento del 32% interanual estuvo impulsado tanto por el desarrollo orgánico de sus bloques como por la incorporación definitiva de los activos de Equinor a partir de mayo. En el segmento específico del petróleo, la producción alcanzó los 135.000 barriles diarios, registrando un alza del 33% frente al mismo período del año anterior.

El motor de las exportaciones y el liderazgo nacional

Con estos números en la mano, la firma se ratificó como el principal productor independiente y la mayor exportadora de crudo de la Argentina.

Los despachos al exterior crecieron un 54% interanual, sumando 8.6 millones de barriles durante el trimestre, lo que representó el 72% del volumen total de ventas de la compañía. Este posicionamiento en el mercado internacional se consolidó a partir de la adquisición previa de los activos de Petronas en abril de 2025.

La compañía conectó 27 nuevos pozos no convencionales durante el trimestre y logró reducir un 4% su costo de extracción de crudo. (Foto: gentileza)

Inversiones en perforación y reducción de costos

Los desembolsos de Vista en la Cuenca Neuquina totalizaron US$ 467 millones en el trimestre, destinados mayormente a la perforación y completación de pozos.





en el trimestre, destinados mayormente a la perforación y completación de pozos. Durante el período, la empresa conectó 27 pozos nuevos .





. En paralelo, el costo de extracción (lifting cost) descendió a US$ 4,5 por boe, un valor un 4% menor en comparación con el segundo trimestre de 2025.





Balance récord con ingresos por US$ 1.150 millones

Los ingresos totales escalaron un 89% interanual y se ubicó en US$ 1.150 millones, empujada por el salto productivo y la mejora de los precios internacionales del crudo. Este sólido desempeño comercial se tradujo en una utilidad neta de US$ 322 millones, cifra que marcó un avance del 37% interanual y un salto del 199% respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el EBITDA ajustado subió un 99% interanual al ubicarse en US$ 805 millones, mientras que el flujo de caja libre cerró en US$ 491 millones (excluyendo el pago por la compra de Equinor).

La deuda de la compañía también exhibió solidez, con un ratio de apalancamiento neto que se posicionó en 1,41 veces el EBITDA ajustado, y en 1,25 veces bajo la medición proforma que incorporó los últimos doce meses de los activos adquiridos.