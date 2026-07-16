El BCRA compró más de US$1.000 millones en lo que va de la semana: cómo operó el dólar este jueves 16

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) coronó otra jornada de fuerte liquidación en el mercado cambiario tras adquirir US$ 230 millones este jueves 16 de julio. Con este resultado, la autoridad monetaria superó con holgura los US$ 1.000 millones de compras en lo que va de la semana y extendió su racha positiva, en un contexto donde el mercado ya recalibra sus proyecciones tras el último dato oficial de inflación.

El saldo de este jueves le permitió al BCRA hilvanar 128 ruedas consecutivas con saldo comprador, logrando absorber una porción significativa del flujo de divisas que ingresa al país. En lo que va de esta semana, la entidad adquirió US$ 1.115 millones, llevando el acumulado de compras de julio a US$ 1.405 millones.

Desde enero, mes en el que se inició la cuarta etapa del actual programa monetario y cambiario, el Banco Central ya sumó compras por US$ 12.570 millones. De esta forma, la autoridad monetaria alcanzó rápidamente la meta de acumulación proyectada por el equipo económico, que había trazado un objetivo anual de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones para todo 2026. Esta oferta de divisas sigue estando fuertemente impulsada por las liquidaciones del agro, el sector energético y la minería, sumado a las emisiones de deuda de empresas y provincias.

En cuanto a las reservas internacionales, el stock bruto cerró la jornada en US$ 48.531 millones. Si bien la semana pasada el nivel había superado la barrera de los US$ 49.000 millones, el pago de un abultado vencimiento de deuda generó una leve contracción, reflejando este jueves una caída diaria de US$ 62 millones.

Cómo operó el dólar este jueves 16 de julio

En la plaza mayorista, el dólar oficial registró un incremento marginal de $1,50 (0,1%) para cerrar en $1.476, impulsado por un volumen operado de US$ 625,3 millones, una cifra elevada que responde al gran flujo exportador de julio. Pese a sumar su segunda suba diaria consecutiva, el tipo de cambio mayorista anota una baja de $6 (0,4%) en lo que va del mes, moviéndose por debajo del ritmo de la inflación. En lo que va del año, el alza es de apenas $21 (1,4%).

Por el lado minorista, el tipo de cambio en las pizarras del Banco Nación se mantuvo sin modificaciones en $1.495 para la venta, sosteniéndose por tercera rueda consecutiva debajo de la línea de los $1.500. El promedio general que realiza el BCRA en distintas entidades financieras lo ubicó en $1.495,93.

En el mercado informal, el dólar libre o «blue» experimentó una baja de cinco pesos (0,3%) y finalizó la jornada operando a $1.525. En tanto, las cotizaciones financieras mantuvieron su propia dinámica: el dólar MEP cerró en $1.512,21, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.566,17.

La inflación de junio y el nuevo techo de la banda cambiaria

Con la reciente publicación del dato de inflación de junio elaborado por el Indec, el mercado ya puede proyectar los márgenes de intervención del Banco Central para los próximos meses. El esquema vigente estipula que el límite máximo de la banda cambiaria se ajusta mes a mes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses en su aplicación.

De esta manera, el 1,9% de inflación registrado en junio determina el nuevo techo para finales de agosto. Si se aplica este porcentaje sobre el tope vigente para julio ($1.845,28), el límite superior de la banda para el octavo mes del año se ubicará en $1.879,97, marcando una suba de algo más de $34. Este ajuste es más moderado que el del mes anterior, cuando el 2,6% de inflación de abril había empujado el techo en unos $42.

Si el dólar mayorista superara la marca de los $1.879,97 al cierre de agosto, el BCRA se verá obligado a intervenir de lleno en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, considerando el cierre mayorista de $1.476 de este jueves, la divisa aún debe escalar más de $400 para alcanzar ese límite de intervención forzada, otorgándole a la autoridad monetaria un margen de maniobra muy amplio.