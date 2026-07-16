Dólar hoy: cómo abren el dólar oficial, el MEP y el CCL tras el reacomodamiento de mitad de mes
El Banco Nación sostiene las pizarras minoristas mientras el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL consolidan su nuevo piso en la City. El análisis clave de la jornada y el impacto en Río Negro y Neuquén.
El circuito formal de cambios abre sus operaciones, este jueves 16 de julio 2026, sosteniendo la fluidez operativa conquistada durante las ruedas de reajuste previo. De acuerdo con las publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la sintonía macroeconómica que aporta el superávit financiero y las reservas internacionales netas bajo control operan como un dique de contención eficiente para mitigar cualquier oscilación estacional de la liquidez.
En este marco de ordenamiento monetario, el dólar oficial continúa operando como el principal vector de referencia para las estructuras productivas, en tanto que el dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada cambiaria reflejando brechas acotadas en el segmento de títulos públicos.
Las pizarras del Banco Nación: así cotiza el dólar oficial y el dólar tarjeta este jueves 16 de julio 2026
- Dólar oficial para la compra: se posiciona esta mañana en $1.450 en el inicio de la rueda pública.
- Dólar oficial para la venta: cotiza a $1.500 en las terminales minoristas del Banco Nación (BNA).
- Dólar tarjeta (consumos en el extranjero): se calcula a un valor unificado de $1.943,50 al aplicar el 30% impositivo remanente.
La regularidad en la cotización del dólar oficial minorista sigue proveyendo la estabilidad que demanda la estructuración de costos empresariales de corto plazo, funcionando como el principal factor de certidumbre comercial del mercado doméstico.
El comportamiento de los financieros: la marcha del dólar MEP y el dólar CCL este jueves 16 de julio 2026
- Dólar MEP (dólar bolsa): abre en las pantallas de arbitraje de bonos soberanos a un promedio de $1.510.
- Dólar CCL (Contado con Liquidación): se negocia en la franja corporativa a $1.560 para transferencias al exterior.
- Dólar informal (blue): se mantiene calmo en la city informal a $1.500,00 para la compra y $1.520,00 para la venta.
La marcada convergencia paralela entre el dólar MEP y el dólar CCL con el circuito informal refleja la total ausencia de presiones devaluatorias estacionales, en este tramo del mes de julio 2026.
Análisis de mercado: ¿por qué se sostiene la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL?
El análisis revela que la nula volatilidad que exhiben el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde al esquema de saneamiento de pasivos de la autoridad monetaria. Los analistas y economistas locales de la City coinciden en que la rigurosa contención de la base monetaria, y las tasas de interés reales competitivas, han neutralizado los incentivos a la dolarización de carteras.
Esta escasez inducida de pesos, sumada a un Riesgo País estabilizado por debajo de los niveles de alarma históricos, incentiva la permanencia de activos en moneda local, disipando de forma efectiva los temores a saltos cambiarios bruscos.
La estabilidad del mercado cambiario en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este jueves 16 de julio 2026
- Jueves 16 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial arranca sus operaciones en el Banco Provincia a:
$1.440 para la compra.
$1.510 para la venta.
Los valores previsibles del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL aseguran un marco de cálculo estable para la provisión de maquinaria pesada y la contratación de servicios especializados en la cuenca no convencional de Vaca Muerta.
- Jueves 16 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se consigue en Banco Patagonia a:
$1.455 para la compra.
$1.505 para la venta.
Los productores y firmas del Alto Valle se benefician de la estabilidad del dólar oficial para consolidar los costos logísticos, programar las liquidaciones de fruta remanentes y adquirir los insumos de empaque importados.
- En la Patagonia: el ordenamiento global del mercado de divisas quita presión sobre la estructura logística de las provincias de Río Negro y Neuquén, impulsando la continuidad de las inversiones estratégicas pautadas para la segunda mitad del año.
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