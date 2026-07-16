Dólar hoy: cómo abren el dólar oficial, el MEP y el CCL tras el reacomodamiento de mitad de mes

El circuito formal de cambios abre sus operaciones, este jueves 16 de julio 2026, sosteniendo la fluidez operativa conquistada durante las ruedas de reajuste previo. De acuerdo con las publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la sintonía macroeconómica que aporta el superávit financiero y las reservas internacionales netas bajo control operan como un dique de contención eficiente para mitigar cualquier oscilación estacional de la liquidez.

En este marco de ordenamiento monetario, el dólar oficial continúa operando como el principal vector de referencia para las estructuras productivas, en tanto que el dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada cambiaria reflejando brechas acotadas en el segmento de títulos públicos.

Las pizarras del Banco Nación: así cotiza el dólar oficial y el dólar tarjeta este jueves 16 de julio 2026

Dólar oficial para la compra : se posiciona esta mañana en $1.450 en el inicio de la rueda pública.

: se posiciona esta mañana en $1.450 en el inicio de la rueda pública. Dólar oficial para la venta : cotiza a $1.500 en las terminales minoristas del Banco Nación (BNA) .

: cotiza a $1.500 en las terminales minoristas del . Dólar tarjeta (consumos en el extranjero): se calcula a un valor unificado de $1.943,50 al aplicar el 30% impositivo remanente.

La regularidad en la cotización del dólar oficial minorista sigue proveyendo la estabilidad que demanda la estructuración de costos empresariales de corto plazo, funcionando como el principal factor de certidumbre comercial del mercado doméstico.

El comportamiento de los financieros: la marcha del dólar MEP y el dólar CCL este jueves 16 de julio 2026

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en las pantallas de arbitraje de bonos soberanos a un promedio de $1.510.

: abre en las pantallas de arbitraje de bonos soberanos a un promedio de $1.510. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se negocia en la franja corporativa a $1.560 para transferencias al exterior.

: se negocia en la franja corporativa a $1.560 para transferencias al exterior. Dólar informal (blue): se mantiene calmo en la city informal a $1.500,00 para la compra y $1.520,00 para la venta.

La marcada convergencia paralela entre el dólar MEP y el dólar CCL con el circuito informal refleja la total ausencia de presiones devaluatorias estacionales, en este tramo del mes de julio 2026.

Análisis de mercado: ¿por qué se sostiene la calma del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL?

El análisis revela que la nula volatilidad que exhiben el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde al esquema de saneamiento de pasivos de la autoridad monetaria. Los analistas y economistas locales de la City coinciden en que la rigurosa contención de la base monetaria, y las tasas de interés reales competitivas, han neutralizado los incentivos a la dolarización de carteras.

Esta escasez inducida de pesos, sumada a un Riesgo País estabilizado por debajo de los niveles de alarma históricos, incentiva la permanencia de activos en moneda local, disipando de forma efectiva los temores a saltos cambiarios bruscos.

La estabilidad del mercado cambiario en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este jueves 16 de julio 2026