Scaloni, conmovido por la despedida de Messi: «Nunca me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor»

La Selección argentina vivió la emotiva despedida de Lionel Messi de la mejor manera: con dos asistencias y un golazo de penal. El Monumental se colmó de hinchas que ovacionaron en todo momento al «mejor jugador de la historia». Hubo llantos, abrazos y cánticos en las tribunas, el banco e incluso la cancha. La emoción fue total y hasta Lionel Scaloni rompió en lágrimas.

Scaloni conmovido por la despedida de Messi

Tras una noche cargada de emociones, el entrenador tomó la palabra en conferencia de prensa para homenajear a su capitán, quien a sus 39 años se consolidó como una leyenda.

Scaloni, notablemente conmovido, aseguró que «no va a haber ninguno igual» y admitió que fue «un día muy emotivo y, a su vez, triste porque no va a jugar más con esta camiseta».

El DT de la Selección le agradeció a Messi «por todo lo que nos ha dado y cómo defendió esta camiseta».

«Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije a él adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia», reconoció el técnico. Acto seguido, profundizó sobre el impacto del momento: «Merecido tiene todo. Las lágrimas eran por eso, se me venían a la cabeza un montón de cosas».

🗣️ "PARA MÍ FUE UN SUEÑO HABERLO DIRIGIDO. SE LO DIJE A ÉL ADELANTE DE TODOS, CUALQUIER ARGENTINO HUBIERA DICHO LO MISMO" ✍️ Lionel Scaloni, sobre Leo Messi. https://t.co/iOuNCZWsJ1 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Sin embargo, tras lamentar el cierre de esta etapa, empezó a proyectar el futuro del equipo: “Nos deja un legado increíble. Seguiremos porque hay que seguir, pero es un futbolista irrepetible. Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que vivimos estos últimos años no es normal y los momentos difíciles pueden venir”.

🗣️ Scaloni: "¿CÓMO ES QUE SE DICE ESA PALABRA? ¿AURA ES? NO SE LA VI A NADIE EN MI VIDA. LO QUE MESSI GENERA NO SE LO HE VISTO A NADIE" 😅 https://t.co/LdIdx5STYB — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Sin dar precisiones sobre la renovación de su contrato, el director técnico dejó entrever su continuidad al frente de la Selección cuando afirmó que, «si todo va bien», seguirá promoviendo el recambio: «Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura. Estamos contentos, a pesar de que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos».