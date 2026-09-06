US Open: Etcheverry no pudo con el local Michelsen y se despidió en octavos de final

El platense logró su mejor resultado en el US Open en la presente edición de 2026.

Final de camino y de la ilusión para el argentino Tomás Etcheverry en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada con disputa en Nueva York, tras caer en los octavos de final ante el tenista local Alex Michelsen en sets corridos.

El platense, 32° del ranking mundial, estuvo lejos de sus grandes actuaciones de rondas pasadas, aunque del otro lado tuvo un inspirado Michelsen, 46° en el escalafón, que terminó imponiéndose por 7-6 (6), 6-4 y 6-4, tras 2 horas y 46 minutos de partido.

El tenista de 22 años, que todavía no cedió sets, se medirá ahora con su compatriota Frances Tiafoe (11°), que derrotó al ruso Daniil Medvedev (7° favorito) por 7-6 (7-1), 6-4 y 7-6 (8-6), lo que asegura un jugador local en las semifinales.

💔🇦🇷 Se terminó el camino de Tomás Etcheverry en el US Open.



Grandisimo torneo para él. pic.twitter.com/vhuPVDFu1z — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 6, 2026

Más allá de la derrota, Tomy, que no estará presente los próximos 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che de Neuquén en Copa Davis, logró su mejor actuación en el cemento de Flushing Meadows tras llegar hasta cuarta ronda.

El californiano golpeó de entrada y escapó 3-0, pero Etcheverry se repuso y rápidamente empardó el marcador del primer set, el cual se definió en tiebreak. Allí, el argentino sacó 6-4, con dos chances de set a favor, pero el jugador local hilvanó lo sacó adelante y lo pudo cerrar 8-6 a su favor.

Al igual que en el arranque, el argentino sufrió el quiebre de su saque en el inicio del segundo parcial, lo que derrumbó su confianza y aumentó su ineficacia con los tiros de fondo. Del otro lado, Michelsen ganó el 89% de los puntos jugados con su primer servicio y no brindó chances de break.

En el tercero no cambió la dinámica y el californiano tomó rápida ventaja en el quinto juego, tras quebrar nuevamente el saque rival. Y si bien el tenista platense intentó reaccionar en el último juego, con dos chances de break, Michelsen lo cerró a pura potencia, coronando así su primera vez en una llave de cuartos de final en Grand Slam.

Con la derrota de Etcheverry, el único argentino que continúa en el torneo es el bonarense Francisco Cerúndolo, 25° preclasificado, que viene de un enorme triunfo en la víspera ante el local Taylor Fritz (9°), a quien venció en cinco sets.

El mayor de los hermanos enfrentará al belga Alexander Blockx por un lugar en cuartos de final. El partido se disputará, no antes de las 14 de Argentina, en el Estadio Arthur Ashe.