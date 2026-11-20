La reciente separación de Marta Fort volvió a poner bajo la lupa su relación con Nazareno Casero. Los participantes de MasterChef Celebrity ya habían reconocido que existió un intercambio de mensajes antes de coincidir en el reality de Telefe. Ahora, después de que la hija de Ricardo Fort anunciara el final de su noviazgo, el actor habló sobre ese acercamiento y dejó una respuesta que alimentó las especulaciones.

Según informó PrimiciasYa, Casero fue consultado por el periodista Bruno Incicco en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David. Durante la entrevista, el actor se refirió a los rumores que lo señalan como uno de los motivos de los supuestos celos de Juan Manuel Ramírez, expareja de Marta, y contó cómo comenzó su vínculo con la influencer.

Nazareno Casero reveló qué pasó con Marta Fort antes de MasterChef Celebrity

El actor se mostró sorprendido cuando le preguntaron por las versiones que lo vinculaban con la reciente ruptura de Marta Fort.

«No sabía que habían hablado de mí», respondió al enterarse de que su nombre había aparecido entre los supuestos motivos de celos del exnovio de la influencer.

Consultado sobre su relación actual con Marta, fue claro: «Nada, somos buenos compañeros».

Sin embargo, reconoció que antes de ingresar al reality habían intercambiado mensajes privados.

Casero recordó que, cuando Marta había organizado una convocatoria para encontrar pareja a través de Blender, decidió participar enviándole un mensaje.

«Ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance», contó.

El actor confirmó que la joven le respondió y que mantuvieron una conversación, aunque aseguró que el intercambio no avanzó hacia una relación sentimental.

El elogio de Nazareno Casero a Marta Fort que volvió a despertar rumores

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el cronista le preguntó qué pensaba de Marta ahora que estaba nuevamente soltera.

Casero no esquivó la consulta y volvió a elogiar públicamente a su compañera.

«Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina», aseguró.

La declaración no pasó inadvertida, especialmente porque semanas atrás ambos habían reconocido en MasterChef Celebrity que existió un coqueteo previo.

Pero el actor fue todavía más lejos cuando le preguntaron si volvería a participar de una eventual convocatoria amorosa de Marta.

«¿Está abierto de vuelta el certamen? Ah, bueno, por ahí sí, por ahí le mando», respondió entre risas.

Aunque el comentario fue realizado en tono de humor, volvió a despertar especulaciones sobre la posibilidad de un acercamiento.

Marta Fort y Nazareno Casero: el coqueteo que quedó al descubierto en MasterChef

La historia entre ambos había salido a la luz durante una emisión del reality de cocina de Telefe.

Todo comenzó cuando Nazareno le prestó un ingrediente a Marta y Damián Betular destacó la buena relación entre los participantes.

Ante las preguntas del jurado, la influencer reconoció que había existido un intercambio de mensajes con el actor.

«Sí, igual tiroteamos en su momento», contó, sorprendiendo a sus compañeros.

Wanda Nara también intervino en la conversación y quiso conocer los detalles de aquel acercamiento.

Marta aseguró que conservaba los mensajes y bromeó con la posibilidad de mostrarlos si Nazareno negaba lo sucedido.

Por su parte, Casero explicó que la diferencia de edad y el hecho de que ella hubiera comenzado otra relación impidieron que el vínculo avanzara.

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

Las nuevas declaraciones del actor llegaron apenas unos días después de que Marta Fort confirmara su separación de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había iniciado una relación meses atrás.

La influencer anunció la ruptura a través de sus historias de Instagram y dejó entrever que las inseguridades habían influido en el desgaste de la pareja.

Posteriormente, circularon versiones sobre supuestos celos de Ramírez por la cercanía de Marta con Nazareno durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, Marta negó que existiera actualmente un romance con el actor.

Por ahora, ambos coinciden en que mantienen una buena relación como compañeros de programa. Pero las declaraciones de Casero, especialmente su elogio y la posibilidad de volver a escribirle, dejaron abierta la curiosidad sobre lo que podría pasar entre ellos.