La competencia Patagonia Bariloche by UTMB moviliza a Bariloche y también tendrá impacto en la circulación por el paso de corredores en distintos sectores, además de las partidas y llegadas al Centro Cívico.

La subsecretaría de Tránsito y Transporte informó el cronograma de cortes parciales previstos:

Viernes 20

Las llegadas al Centro Cívico de los circuitos Bella Vista y Nahuel Huapi están previstas entre las 9 y las 20. El operativo en los cruces comenzará a las 8:30.

Cortes: de 8:30 a 19:30: Las Piedras y avenida de los Pioneros, y Las Piedras y avenida Belgrano.

De 8:30 a 20:00: Juan José Paso y Salta, y el sector de Salta, San Martín y Libertad.

Largada de competencia más extensa

La prueba «Tronador» de 130 K largará el viernes a las 21 desde el Centro Cívico.

Cortes: de 20:45 a 21:10: Quaglia y Mitre, y Urquiza y 20 de Febrero.

De 20:45 a 21:15: 20 de Febrero y avenida Belgrano, avenida Belgrano y Las Piedras, y Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Sábado 21

La prueba de 85 K largará a las 5 de la madrugada desde el Centro Cívico.

Cortes: de 4:45 a 5:10: Quaglia y Mitre, y Urquiza y 20 de Febrero.

De 4:45 a 5:15: 20 de Febrero y avenida Belgrano, avenida Belgrano y Las Piedras, y Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Llegadas de atletas sábado y domingo

Las llegadas al Centro Cívico están previstas desde las 9:30 del sábado hasta las 6:30 del domingo. El operativo en los cruces comenzará a las 9:00 del sábado y se extenderá hasta las 6:30 del domingo en los siguientes puntos:

Cortes: Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Las Piedras y avenida Belgrano.

Juan José Paso y Salta.

Sector de Salta, San Martín y Libertad.