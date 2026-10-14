Vinícius recibió una dura sanción tras tirarle el pelo a un rival

Vinícius Júnior se perderá 4 partidos de la Liga de España.

Vinicius fue duramente sancionado tras tirarle el pelo a un rival el pasado fin de semana en el encuentro entre Real Madrid y Villarrealen el Santiago Bernabéu.

El brasileño recibió cuatro fechas de suspensión y, en consecuencia, se perderá el clásico frente a Barcelona en el Camp Nou.

Además, el delantero de Real Madrid quedará al margen de los compromisos frente a Sevilla, Racing de Santander y Valencia.

❌ Por esta acción durante el duelo ante Villarreal, Vinicius Júnior se perderá 4 partidos de #LaLigaxESPN. Entre ellos, estará el clásico ante BARCELONA… https://t.co/c3jgXd5yR2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

La sanción que discriminada en dos partidos por la «conducta violenta» de tirar el pelo a un adversario y otros dos encuentros por la posterior protesta contra el árbitro principal del encuentro.

Real Madrid apelará el fallo con el objetivo de reducir el número de fechas, aunque sabe que con total seguridad no podrá contar con el brasileño ante su eterno rival.

En tanto, Vinícius fue elegido por José Mourinho para estar en el compromiso de este miércoles ante Roma en el estadio Olímpico, por la segunda fecha de la liguilla de la UEFA Champions League.