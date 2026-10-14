Roger Martínez le ganó un juicio a Racing, que deberá pagarle una cifra millonaria

Racing sufrió un fallo adverso en un juicio realizado por el futbolista Roger Martínez, surgido en las inferiores del club, a quien le deberá pagar €323.000 más intereses por una deuda pasada. El atacante colombiano nunca recibió el 15% de plusvalía que le correspondía cuando fue transferido al Jiangsu Suning, en 2016.

Así, la Academia comenzará a negociar con el futbolista para llevar a cabo un pago en cuotas, en el que deberán ponerse de acuerdo en los plazos y cantidad de divisiones del monto.

En plena crisis deportiva y con una comisión directiva que se comenzó a acostumbrar a recibir insultos en cada vez mayor cantidad al final de cada partido, Racing recibió un nuevo revés.

La Justicia falló a favor del delantero Roger Martínez en una causa que ocurrió hace 10 años, cuando el jugador tenía 22 años y solo cuatro años en Primera División.

Tras debutar en la Academia en 2012, Martínez tuvo dos préstamos, por Ramón Santamarina de Tandil y Aldosivi, club en el que pudo comenzar a demostrar su valía y que le permitió tener un regreso positivo al conjunto de Avellaneda, donde sus siete goles en 15 partidos le permitieron ser vendido al exterior.

Así, Roger Martínez fue vendido al fútbol chino en 2016 a cambio de alrededor de 10 millones de euros y le correspondía un 15% de plusvalía, la cual no percibió.

Roger Martínez pasó por Racing en tres etapas (2013/14, 2016 y desde mediados de 2023 hasta fines de 2024) y jugó 81 partidos, marcó 27 goles y dio 3 asistencias.

Además, fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 en la que disputó 11 de los 13 partidos del equipo, metió 5 goles, dio una asistencia y convirtió el tercero en el 3-1 a Cruzeiro en la final, con el que la Academia ganó su primer título internacional después de 36 años.

Desde la dirigencia que encabeza Diego Milito se espera llegar a un acuerdo para cancelar la deuda en cuotas, a partir de la buena relación que sostiene el delantero con el club a pesar de la demanda.