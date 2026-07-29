Qué hicieron Sarah Jessica Parker, Kate Middleton y otros famosos para que sus hijos amen leer en papel

Su mensaje suele apuntar a algo simple: convertir la lectura en un momento cotidiano y agradable dentro de la rutina familiar.

Hay una escena que se repite en muchas familias: un niño con una tablet en la mano mientras los libros permanecen intactos en un estante. Sin embargo, algunas figuras públicas cuentan que en sus casas intentan construir una relación diferente con la lectura, privilegiando los libros en papel y los momentos compartidos.

Aunque cada familia tiene su estilo, las estrategias que describen Sarah Jessica Parker, Kate Middleton, Reese Witherspoon y los Obama coinciden con una recomendación frecuente de pediatras y especialistas en desarrollo infantil: el gusto por leer se transmite mucho más con el ejemplo que con la obligación.

Sarah Jessica Parker: crecer rodeada de libros

Fotos gentileza.-

La actriz de Sex and the City suele decir que su amor por la lectura nació en la infancia gracias a su madre, que les leía con frecuencia y los llevaba a la biblioteca porque en su casa no podían comprar muchos libros. Esa experiencia marcó tanto su vida que decidió repetirla con sus propios hijos.

Además de ser actriz, Parker creó un sello editorial y llegó a integrar el jurado del Booker Prize, uno de los premios literarios más importantes del mundo. Incluso confesó que, cuando viaja, prefiere llevar varios libros en papel antes que sumar ropa a la valija.

Kate Middleton: leer antes de dormir

La princesa de Gales participa desde hace años en campañas para fomentar la lectura infantil. En el Día Mundial del Libro compartió algunos de los cuentos favoritos de sus hijos, entre ellos Charlotte’s Web y The Owl Who Was Afraid of the Dark, destacando la importancia de leer juntos para estimular la imaginación desde pequeños.

Su mensaje suele apuntar a algo simple: convertir la lectura en un momento cotidiano y agradable dentro de la rutina familiar.

Reese Witherspoon: diez minutos por día

La actriz y creadora de uno de los clubes de lectura más exitosos del mundo lanzó recientemente una campaña internacional para incentivar a los padres a leer con sus hijos al menos diez minutos diarios.

La iniciativa también anima a visitar librerías y bibliotecas y a que los libros formen parte de la vida cotidiana, incluso en familias donde los chicos ya saben leer solos.

Los Obama: leer en voz alta

Barack y Michelle Obama participaron durante años en jornadas de lectura con niños y defendieron públicamente la importancia de leer cuentos en voz alta desde los primeros años. En distintas actividades organizadas por la Casa Blanca remarcaron que compartir libros ayuda a desarrollar el lenguaje, la imaginación y el gusto por aprender.

¿Qué tienen en común?

Más allá de sus diferencias, estas familias comparten varias costumbres:

Leer en voz alta desde que los chicos son pequeños.

Tener libros al alcance de los niños.

Ir juntos a bibliotecas o librerías.

Reservar un momento del día para la lectura.

Predicar con el ejemplo: que los hijos vean a los adultos leer.

Más allá de la fama, estas prácticas coinciden con las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). La entidad aconseja que padres y cuidadores lean en voz alta con sus hijos desde el nacimiento y conviertan la lectura en una rutina cotidiana y placentera. Según la AAP, compartir libros fortalece el vínculo entre adultos y niños, favorece el desarrollo del lenguaje, estimula el cerebro durante una etapa clave del crecimiento y aumenta las posibilidades de que los chicos desarrollen un interés duradero por la lectura.