Los gremios docentes vuelven al paro y reabren el conflicto salarial en el segundo semestre

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto, luego de la «permanente negativa» que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

Los gremios docentes vuelven al paro

Esta medida será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían prevista la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Según el comunicado de Ctera y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno «inmediato» del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

«Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación», expresaron desde Ctera.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento «urgente» se debe al «deterioro» de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en «defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto».

Si bien el paro afectará a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En la provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, y comprendería el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.

NA