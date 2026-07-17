Vozinha, el arquero sensación del Mundial, en el radar de un grande de Sudamérica: «Que me quieran como futbolista», aclaró

(AP) La superlativa actuación del golero en el Mundial le valió la consideración de muchos equipos en el mercado de pases.

Sus buenas actuaciones con la Selección de Cabo Verde rápidamente lo transformaron en personalidad viral y lo catapultaron a la fama mundial, algo muy común durante la disputa de las citas mundialistas.

Vozinha, arquero de la selección africana que fue figura en el duelo ante la Selección Argentina, habló del revuelo que su actuación generó en el Mundial y expresó su deseo de continuar su carrera profesional un par de años más.

El golero de 40 años es sondeado de cerca por Colo Colo de Chile, que ya le hizo un ofrecimiento formal para incorporarlo a su plantel; algo similar a lo ocurrido con el neozelandés Tim Payne, otro de los casos virales del Mundial, contratado por Olimpia de Paraguay tras revolucionar las redes sociales en la previa.

En tal sentido, el golero caboverdiano aclaró: «Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing», explicó el guardameta al canal CBS.

«Estar aquí a los 40 años y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más. Dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar», reforzó en relación al futuro de su carrera.

Después de su actuación en la Copa del Mundo, también se lo vinculó con una posible llegada al Inter Miami de Lionel Messi, a quien enfrentó en los dieciseisavos de final, a pesar de lo que los rumores aún no se han transformado en una negociación formal.

El futbolista se encuentra con el pase en su poder, tras la finalización de su contrato con el G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal.

«Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas. Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo», culminó Vozinha.