Investigan un presunto homicidio tras un episodio con disparos en Plottier

Una persona murió este sábado en el loteo Venezia de Plottier, luego de que vecinos del sector escucharan varias detonaciones de arma de fuego. El Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que se investigan las circunstancias del hecho como un presunto homicidio.

El episodio ocurrió esta mañana, en la intersección de las calles Puente Tres Arcos y Río Nihuil. En el lugar trabajó personal policial junto con Criminalística y el Cuerpo Médico Forense. La investigación está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y, hasta el momento, no hay personas detenidas.

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