Willner Rivas, el Gigante del vóley que murió en el terremoto de Venezuela

"Se fue uno de los nuestros". Así despidió Gigantes del Sur al venezolano en sus redes sociales.

El deporte venezolano está de luto y el dolor llegó hasta Neuquén, porque se confirmó la muerta de Willner Rivas. ex capitán de la selección de vóley de su país, que pasó por Los Gigantes del Sur en la temporada 2019–2020. ​La confirmación de su fallecimiento, tras el devastador terremoto que sacudió al país el 24 de junio, golpeó el corazón de los fanáticos de la Vinotinto.

​Desde el 25 de junio, familiares, compañeros de selección y amigos cercanos intentaron establecer contacto con el punta-receptor sin obtener respuesta alguna. Y la esperanza se desvaneció al confirmarse el hallazgo del cuerpo. Según los primeros reportes de este domingo 5 de julio, Willner fue localizado entre los escombros en un último gesto de protección y permanecía abrazado a sus seres queridos.

​Para los seguidores del voleibol en Venezuela, Rivas era un guerrero que entendía la responsabilidad de llevar el tricolor en el pecho. ​Su carrera, marcada por la entrega, la disciplina y un ataque feroz, lo llevó a ser el estandarte de una generación que nunca bajó los brazos ante las dificultades.

El paso de Willner por Gigantes del Sur

Willner Rivas jugó en Gigantes del Sur durante la temporada 2019-2020 y mostró toda su categoría en una de las últimas participaciones del equipo neuquino en la Liga Argentina de Vóley. Antes y después, el jugador que tenía 31 años jugó en diferentes ligas del mundo y en los últimos tiempos era el gran referente de su selección.