Las fotos que compartió la familia del Indio Solari a un mes de su muerte: «Te amamos tanto viejito»

El 5 de junio de 2026 quedó marcado a fuego como una fecha de profundo duelo para la cultura y la música popular argentina. Ese día, la noticia del fallecimiento del Indio Solari, a causa de un ACV hemorrágico en su residencia de Parque Leloir, generó una conmoción inmediata en todo el país. A un mes de su partida, la cuenta oficial del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volvió a activarse para compartir un posteo íntimo y cargado de afecto, reavivando la emoción de las miles de almas que lo siguieron a lo largo de su trayectoria.

La emotiva publicación dominical se centró en el último registro fotográfico del músico, fechado el «jueves 4 de junio a la tardecita», apenas unas horas antes de su deceso.

Las imágenes fueron capturadas por Gastón Daus, un colaborador de extrema confianza del artista. En ellas, se lo puede ver a Solari en el jardín de su casa, vistiendo una de sus clásicas camisas, suéter, saco y sus inconfundibles lentes oscuros, acompañado por el bastón que utilizaba debido al avance del Parkinson.

En otra de las instantáneas, que ya había circulado de manera extraoficial días después de su muerte, el cantante aparece junto a un árbol de hojas rojas otoñales que caen sobre el césped. La decisión de la familia de publicarlas oficialmente resignificó estas postales, convirtiéndolas en un testimonio íntimo y definitivo de sus últimos momentos.

Jueves 4 de junio a la tardecita

Te amamos tanto viejito…

V y B pic.twitter.com/VQrRrtZDQO — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) July 5, 2026

El texto que acompañó la galería fotográfica cerró con una declaración de amor breve pero contundente: “Te amamos tanto viejito… V y B”. Las iniciales corresponden a Virginia Mones Ruiz, su compañera incondicional durante 45 años, y a Bruno Solari, el único hijo del músico.

La respuesta de los fanáticos fue inmediata. En menos de una hora, la publicación en Instagram superó los 40 mil “me gusta” y se inundó de comentarios de seguidores y figuras públicas. Entre las respuestas se multiplicaron los mensajes de agradecimiento y dolor, con frases como “Siempre presente”, “Que su música no pare nunca más”, “Gracias Viru y Bruno por compartirnos al Indio” y “Lo tenemos mucho más presente que antes. Los abrazamos con él”.

Incluso, en pleno Mundial 2026, el jugador de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, homenajeó al Indio Solari en el festejo de su gol contra Cabo Verde, cuyo guiño fue ratificado a través de sus redes sociales con una canción de la leyenda del rock nacional.

El agradecimiento de Viru tras la multitudinaria despedida

Esta no es la primera vez que el entorno familiar del Indio utiliza las plataformas digitales para canalizar el duelo colectivo. Apenas una semana después del fallecimiento, Virginia «Viru» Mones Ruiz tomó la palabra en un video grabado desde la intimidad para agradecer el masivo apoyo recibido durante las jornadas más difíciles.

Con voz serena, Virginia enumeró a quienes estuvieron presentes desde el primer momento, mencionando a colaboradores y amigos históricos como Martín, Martita Garín, Gastón Dau, Patricia, JJ y Marcelo. También destacó el respaldo de su equipo legal, conformado por Gustavo Triemstra y Federico González Guione.

Un párrafo especial estuvo dedicado a la logística de la multitudinaria despedida pública que se organizó para el ídolo. Viru agradeció a Máximo, Facu, Joaco y Wado por la organización, e hizo una mención particular al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su equipo por el soporte brindado durante el despliegue. El reconocimiento se extendió a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, a la histórica banda del Indio, al mánager KBK y a los vecinos de la zona que soportaron la enorme movilización.

Finalmente, el mensaje más sentido fue para «el amado y querido» público ricotero. Virginia valoró el comportamiento y el amor demostrado por la multitud, asegurando que hicieron de la despedida final «un orgullo y una emoción inconmensurable». Hoy, a un mes del adiós, la figura de Carlos «El Indio» Solari trasciende la ausencia física y confirma que su legado seguirá latiendo en cada canción y en cada historia compartida por su gente.