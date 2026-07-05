Deportivo Rincón y Sol de Mayo perdieron y complicaron sus chances en el Federal A

Deportivo Rincón y Sol de Mayo sufrieron derrotas en la fecha 16 del Federal A y ambos quedaron complicados en la pelea por clasificar a la zona campeonato.

En el grupo 3, el León neuquino cayó 1 a 0 con San Martín en Mendoza en su tercera derrota seguida. Todavía no sumó puntos desde que asumió Germán Noce como DT.

Felipe Rivarola, en el cierre del primer tiempo, marcó el único gol del encuentro en tierras cuyanas. Rincón no tuvo una buena tarde y quedó sin margen.

Con este resultado, se ubica último junto a Juventud Unida de San Luis. Igual está a 3 puntos de la zona de clasificación y se jugará todo la próxima fecha, como local ante Huracán Las Heras. Deberá ganar sí o sí para llegar con chances a la última jornada. Si no lo consigue, jugará la Fase Reválida.

En Viedma, por la zona 4, Sol de Mayo perdió 2 a 1 con Kimberley de Mar del Plata. El visitante le sacó provecho a dos recuperaciones en el mediocampo y aseguró su clasificación.

Los bonaerenses se adelantaron con festejos de Facundo Russo y Ever Ullúa. Sobre el final, el Albiceleste descontó con un gol en contra de Leonardo Vázquez.

Con esta derrota, Sol quedó 6° en su grupo, a dos puntos de Villa Mitre que está 4° dentro de la zona de clasificación y al que enfrentará en la última fecha. Antes, deberá visitar a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi que está último.