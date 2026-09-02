Zeballos se despidió de Boca: elogios a Paredes, consejos a Aranda y «libre no me iba a ir»

Después de más de 12 años en el club, entre los años que pasó en la pensión mientras era jugador de las inferiores y su etapa en el plantel de Primera, Exequiel Zeballos deja Boca para marcharse al Monza de Italia, en una venta cercana a los cinco millones de dólares.

El «Changuito» consideraba que su ciclo en el club estaba terminado y por eso solicitó marcharse al fútbol europeo. En ese sentido, explicó cómo fue su salida, a pocos meses de que finalizara su contrato con el Xeneize: «Libre no me iba a ir. Con Diego (su representante) y Román siempre tuvimos la decisión de que al club le iba a entrar guita», explicó.

«No pasó lo del Napoli por tema de cupo, pero estoy súper contento con el Monza y les agradezco a ellos por confiar en mí. Voy con mucha energía a dar lo mejor», agregó Zeballos, quien también se refirió a la negociación que se había iniciado con el conjunto del sur de Italia.

Además, el santiagueño aprovechó para destacar su relación con el capitán Leandro Paredes. «Siempre desde el primer momento me ha dado consejos y para mí es un hermano mayor. Le deseo lo mejor para hoy, a todo el grupo», expresó el atacante.

"PAREDES SIEMPRE ME HA DADO CONSEJOS, ES COMO UN HERMANO MAYOR" 💬



✈️🇮🇹 Antes de partir a Italia, el Changuito Zeballos remarcó la importancia de Leandro para él en Boca.



Además, contó lo que habló con Tomás Aranda tras la lesión.



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Por otro lado, el delantero habló de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura en el peroné y apunta a regresar en 2027. Zeballos, que también atravesó distintas lesiones y momentos de recuperación durante su carrera, le dejó un mensaje especial: «Lo fui a ver a la clínica, a él y a la familia. Le dije que tiene que trabajar, pero que tiene lo más difícil, que es el don, y eso lo tienen muy pocos. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva de la mejor manera».

Por último, el atacante de 24 años dejó en claro que su salida de Boca es un «hasta luego» y realizó un balance sobre el paso que está a punto de dar: «Estoy muy contento. Es muy importante dar este paso para mí. Agradecerle a toda la gente de Boca, a la hinchada, a toda la gente que ha trabajado en el club y al presidente que me está dando esta oportunidad», sentenció.