Quirno dijo que “siempre hay chance” de recuperar las Malvinas por la vía diplomática

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este miércoles que “siempre hay chance” de recuperar las Islas Malvinas y que se continuará trabajando en la vía diplomática.

Malvinas: Quirno ratificó la estrategia diplomática

El canciller dejó este concepto antes de abrir el foro “Vientos de Cambio” que organiza la Fundación Libertad y Progreso en un hotel céntrico.

El presidente, Javier Milei, ofrecerá mañana un discurso en cadena nacional para referirse a los adelantos diplomáticos en la discusión para recuperar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Durante su presentación en el foro, Quirno amplió la posición argentina y enfatizó que se seguirán realizando las acciones diplomáticas necesarias.

El canciller se abstuvo de dar detalles de lo que dirá Milei en su presentación de mañana. “Tenemos una obligación y responsabilidad de responder a nuestros intereses allí”, afirmó Quirno.

El ministro remarcó que “es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, más allá del aspecto declamatorio, actividades muy concretas porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos”.

En ese sentido, insistió en que “Argentina tiene que tener las herramientas posibles para defender nuestros intereses”. En un tramo de su discurso, Quirno se refirió a la confrontación de intereses que existe en la relación con Estados Unidos y China.

“Estados Unidos es nuestro primer inversor extranjero y China es el segundo socio comercial”, puntualizó el canciller. Quirno aclaró que “a nadie le escapa que la Argentina tiene una relación estratégica con Estados Unidos, pero eso no implica no tener relación con China”.

“Hay puntos de contacto con Estados Unidos, pero también hay contactos muy profundos con China”, insistió. El responsable de la diplomacia argentina reiteró que “si el bloque del Mercosur no acompaña en la apertura del comercio, el país avanzará en acuerdos bilaterales”.

NA