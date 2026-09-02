La tendencia que transforma la cocina en una cafetería: cómo armar tu propio «home café»

El rincón de café que todos quieren tener. Foto ilustrativa.

Preparar un café en casa dejó de ser simplemente poner agua a calentar y agregar una cucharada de café. Para muchas personas, el momento se convirtió en un pequeño ritual: elegir la taza, moler los granos, preparar la bebida, sumar espuma y terminarla con algún detalle.

Así nació el fenómeno conocido como «home café«, una tendencia que se puede encontrar cada vez más en redes sociales y que propone llevar a la cocina algunas de las costumbres de las cafeterías de especialidad.

La idea no necesariamente requiere una gran inversión. Para empezar, alcanza con tener algunos elementos básicos y encontrar un pequeño espacio de la cocina donde preparar y disfrutar el café.

¿Qué es un «home café»?

El concepto de «home café» consiste en recrear en casa la experiencia de una cafetería.

No se trata solamente del café. También importa la presentación, los accesorios y el ambiente.

Una bandeja, una taza linda, un vaso de vidrio, una cafetera, un espumador y algún detalle decorativo pueden transformar un rincón de la cocina en una pequeña estación de café.

En redes sociales, además, el proceso se volvió parte del atractivo: moler los granos, preparar el espresso, espumar la leche y servir la bebida aparecen en videos que muestran la preparación paso a paso.

Lo básico para empezar

No hace falta comprar todos los accesorios de una vez. Una estación de café puede armarse progresivamente.

Una cafetera. Puede ser italiana, de filtro, prensa francesa, cápsulas o espresso. La elección depende del tipo de café que se quiera preparar y del presupuesto disponible.

Café. Los granos recién molidos son una opción para quienes buscan una experiencia más cercana a una cafetería de especialidad, aunque también se puede comenzar con café molido.

Un molinillo. No es imprescindible para empezar, pero permite moler el café en el momento y ajustar el tamaño de la molienda según el método utilizado.

Espumador de leche. Es uno de los accesorios que más cambia la experiencia para quienes disfrutan de lattes, cappuccinos o cafés con leche espumada.

Tazas y vasos. Parte de la tendencia está relacionada con la presentación. Las tazas de cerámica, vasos transparentes y recipientes de diferentes tamaños permiten darle un aspecto más parecido al de una cafetería.

El detalle que cambia el café

Una vez que están resueltos los elementos básicos, aparecen los accesorios.

Canela, cacao, chocolate, jarabes saborizados, miel o diferentes tipos de leche permiten variar las preparaciones.

También se pueden preparar bebidas frías con hielo, café filtrado, latte, cappuccino o versiones con espuma fría.

La tendencia también se cruza con otra moda: preparar bebidas bonitas para fotografiarlas y compartirlas en redes sociales.

Por eso, la estética forma parte del fenómeno. El vaso, la bandeja, la superficie donde se prepara y hasta la iluminación pueden convertirse en protagonistas.

¿Cuánto cuesta armar un home café?

No hace falta gastar una fortuna para empezar. El presupuesto depende de cuánto se quiera equipar el rincón de café.

Una cafetera italiana puede encontrarse desde unos $20.000, mientras que modelos de mayor calidad pueden superar los $100.000.

Para quienes prefieren preparar espresso, hay cafeteras semiautomáticas desde aproximadamente $120.000 a $150.000, aunque los modelos más completos pueden superar los $300.000. En el segmento premium, las máquinas con molinillo incorporado pueden llegar a superar los $600.000.

Un espumador de leche suma alrededor de $35.000 a $85.000, según el tipo y la marca.

Y si se quiere moler el café en el momento, hay molinillos sencillos desde unos $16.000-$40.000, aunque los modelos más sofisticados pueden superar los $100.000.

Los valores son aproximados y pueden variar según marca, modelo, comercio y promociones.

El rincón de café también decora

La tendencia incluso salió de la taza y llegó a la decoración. Pequeños muebles, estantes, bandejas y barras de cocina pueden convertirse en estaciones de café. Allí se agrupan la cafetera, las tazas, los frascos con café y otros accesorios.

En cocinas pequeñas, una bandeja puede ser suficiente para mantener todos los elementos juntos y evitar ocupar demasiado espacio.

La clave es aprovechar un rincón disponible y organizarlo de manera práctica.

Qué tener para empezar

Cafetera.

Café molido o en grano.

Taza o vaso.

Espumador de leche.

Leche o bebida vegetal.

Cacao, canela o algún saborizante.

Una bandeja para organizar todo.

Un pequeño rincón disponible en la cocina.

Con esos elementos, el «home café» puede empezar sin necesidad de transformar toda la cocina ni hacer una gran inversión.