Desde Roca, Emiliano Vanacloy está en ascenso y busca llegar a los Epade 2021

“La bici me gustó de chiquito y ahora estoy en una etapa en la cual hay que seguir entrenando a full”, le contó Emiliano Vanacloy a LA COMUNA.

Resta un evaluativo -camino a los juegos EPADE y de la Araucanía- y Emiliano en la mente tiene muchos objetivos, pero el inmediato es estar en una de las mencionadas citas deportivas con la chaqueta del seleccionado rionegrino.

“Anda bien el pibe y está entrenando duro, a consciencia. Lo que está dando es muy interesante y sumado a que integra el Tiziano Competición, transita por una etapa de crecimiento; viene de ganar en Luis Beltrán ante chicos más grandes y en Allen también hizo dos muy buenas carreras”, sumó Mario Mesa (colaborador del grupo).



Están cercas los Epade y la Araucanía…P- ¿Cómo analizas tu presente?

R- Me siento bien y estoy en una buena etapa, entrenando para poder llegar a ser parte del seleccionado rionegrino. El último domingo (por el 29 de agosto) en Luis Beltrán llegue primero por unas milésimas en una carrera de 60 kilómetros. Y en la anterior evaluación, en Allen, terminé primero en la crono y en la de 10 kilómetros. Esto me da ganas, ahora estamos preparándonos para el último evaluativo que es en Cinco Saltos. Le estoy agarrando el gustito a las carreras (risas…).

El esfuerzo se hace todas las semanas, con sol o lluvias. Emiliano se encamina a los EPADE y mira de reojo otras citas regionales.

P- ¿ Cómo preparas la prueba de Cinco Saltos?

R- Es el 18 y 19 de septiembre y estoy saliendo a la zona de Paso Córdoba con Torres (entrenador). Tengo entendido que cambia el circuito, va a tener otras exigencias, por eso hay que seguir entrenado a full. Estoy saliendo unas cinco veces por semana a las rutas. El Tiziano Competición me está dando una mano enorme, me siento cómodo y lo estoy disfrutando.

P- ¿Algún otro deporte en la vida de Emiliano?

R- No. No, la bici es lo que me gusta de chiquito; además me incentiva estar corriendo con chicos más grandes.

P- ¿La bici desde cuándo?

R- De chiquito mi abuelo me regaló una bici y gracias a mi tío le agarre el gustito. Empecé en el mountain bike y desde hace casi un año en el ciclismo de ruta.

“Después es una vida normal la que llevo, estoy en el 3° año en el Colegio Domingo Savio, es decir que es bici y estudios”, reforzó Emiliano.

A su corta edad, están los que le guiñan el ojo y le dicen vas bien pibe, dale nomas. Otros aseguran que le da igual atacar de lejos o liderar el pelotón.

En montaña, en ruta -contrarreloj o distancia- Emiliano es un chico de este tiempo de globalidad, pero con la bicicleta a su lado. “Trabajar con el Tiziano Competición es un placer, estoy aprendiendo más rápido ciertas cosas que tiene este deporte”, confesó.

Voces

Mario Mesa es uno de los que acompaña a Emiliano en las prácticas diarias o eventos de fin de semana. Y realizó su aporte en la entrevista que LA COMUNA realizó al juvenil ciclista.

“Además de que Emi se viene metiendo en Epade los desempeños con chicos de Araucanía son muy buenos y esto sirve a futuro también. En las dos últimas evaluativas se metió de cabeza ahí adelante de todos, quiero destacar el proyecto interesante que lleva la gente de Allen y que involucra a muchos chicos (masculino y femenino).

En Cinco Saltos se concentrarán todas las categorías para EPADE y Araucania y va ser una cita exigente: 8 km de subidas y la otra a distancia; de ahí Cristian Marican sacará los representantes de Río Negro.

78° edición Vuelta al Valle de ciclismo

Desde 1944 la Vuelta al Valle se ha convertido en la tradicional prueba ciclística de la región, convocando año a año a más participantes deseosos de obtener el premio mayor o de simplemente mejorar sus tiempos personales en lo deportivo.

Entre el 20 y 28 de noviembre, la región, con nuevos caminos, disfrutará de la 78º Vuelta al Valle de Ciclismo y ya hay 8 etapas confirmadas.

Por lo pronto, la Vuelta tendrá etapas en Cutral Co, en Zapala, una en Neuquén, dos en Allen y dos (una crono y una larga) que unirá Ingeniero Huergo con Chichinales, pasando por General Enrique Godoy y Villa Regina.

El grupo de trabajo espera por reuniones con Fernández Oro y General Roca (que podría tener sus caminos por ruta provincial 6 y rurales).