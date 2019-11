Después de casi un mes, reabrirán la escuela de Neuquén cerrada por el desalojo

Después de casi un mes, se anunció que se retomarán las clases en la Escuela 136 que fue cerrada después del violento desalojo de una toma de terrenos en el barrio Confluencia de Neuquén. Esta fue una de las medidas acordadas en la instancia de mediación que se desarrolló esta mañana.

El Ministerio Público Fiscal detalló que, como parte de los acuerdos, Educación se comprometió a realizar las acciones necesarias para que 400 chicos puedan volver a la escuela. Además, dispondrá de un equipo interdisciplinario para acompañar a la actividad educativa. Aun no se aclaró cómo se recuperarán los contenidos que se deberían haber dictado en estos 20 días.

En apoyo, el Ministerio de Seguridad tomará medidas para acompañar el normal funcionamiento de las actividades escolares. También acordó no disponer de la fuerza pública sin una orden judicial. En este sentido, fue la fiscalía la que aceptó no solicitar ninguna medida de acción directa que la involucre, en particular un desalojo, mientras dure el proceso de mediación.

En la reunión participó el jefe de los fiscales, quien ayer también recibió a concejales, vecinos e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quienes solicitaron una solución de fondo para el reclamo de tierras.

Por parte del Gobierno, también estuvieron en el encuentro las ministras de Educación, Cristina Storioni, y de Ciudadanía a cargo de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad, Vanina Merlo (quedó a cargo de la cartera que dirigía Mariano Gaido, quien fue electo intendente de la capital provincial); junto al subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra.