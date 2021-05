Después del tenso domingo, feriantes de calle Maipú anticipan que volverán al predio

"Vamos a volver el próximo fin de semana. No son nueve días. Si seguimos el decreto recién podríamos volver el 12 de junio y eso si no extienden los plazos. Eso es imposible, la gente de acá es esencial para sus familias". Las declaraciones fueron realizadas esta mañana por Lorena Catalán, referente de la Feria de la Calle Maipú de Roca, donde se vivió ayer una tensa jornada.

Los hombres y mujeres que llevan adelante ese espacio se resistieron a abandonar sus actividades, asegurando que otro cierre como el vivido en el 2020 dejaría en absoluto desamparo a sus familias.

"Somos alrededor de 500 feriantes. Los que asistimos, no tenemos un trabajo fijo. Muchos hacen distintas changas para poder darle de comer a sus hijos. Para muchos, la feria es la única fuente de ingreso", describió la mujer este lunes, en declaraciones a periodistas de LA COMUNA.

"Nuestra campaña empezó el día sábado. Esperamos al personal del municipio para acordar alguna medida para poder trabajar pero no asistieron. Nos dijeron que el domingo no podíamos trabajar porque no íbamos a contar con baño. Estuvimos 11 años sin baño, un día no nos iba a afectar", agregó Catalán.

La emprendedora también agradeció el acompañamiento del sector comercial de la ciudad. "Estamos muy agradecidos con los comerciantes porque apoyaron nuestra lucha y mañana vamos a estar acompañándolos en su reclamo", dijo en relación a la protesta que se realizará mañana.

La feria tiene alrededor de una década de trabajo en Roca y se reactivó en noviembre del año pasado, luego de ocho duros meses de parálisis.

“Nosotros somos trabajadores esenciales para nuestras familias. Y se lo volvemos a repetir a la intendenta: necesitamos trabajar, porque la mayoría de los que están acá no poseen trabajo y necesitan mantener a las familias que tienen a cargo”, sostuvo Lorena.

Así fue como ayer por la mañana volvieron al predio, para ofrecer sus productos igual que el resto de los domingos.

Poco después de iniciar las actividades se presentó en el lugar un equipo de inspectores municipales, quienes reiteraron el aviso sobre la infracción a las normas sanitarias que estaban protagonizando.

Los feriantes protagonizaron un fuerte cruce con el jefe del cuerpo de inspectores del municipio, David Silva, quien finalmente dispuso el retiro de los agentes.

La postura de los emprendedores recibió un fuerte respaldo de otros comerciantes de la ciudad, quienes se movilizaron hacia la esquina de Gelonch y Maipú para reforzar el pedido de que los dejaran trabajar.

Unos 30 puestos -con unas 150 personas alrededor- siguieron abiertos hasta primera hora de la tarde, cuando regresó la tensión, esta vez por la presencia de funcionarios judiciales y de la Policía.

Quienes asistieron al lugar fueron el fiscal jefe, Andrés Nelli y la fiscal Silvana García.

Alrededor de las 16, por orden de la Justicia, los uniformados comenzaron a relevar cada uno de los espacios, buscando recabar información sobre los responsables de cada espacio.

Sin embargo, los coordinadores del predio iban detrás, sugiriendo a esos vecinos no dar ningún tipo de dato personal.

La tensión persistió durante varios minutos, aunque la cercanía del horario de cierre de las actividades (a las 17) disipó la posibilidad de un desalojo por la fuerza.

Autorización primero retractación después

El Municipio y la Justicia también tuvieron debate por lo ocurrido ayer en la Feria de la calle Maipú.

Ocurre que, según indicaron los feriantes, después de la resistencia de la mañana “la secretaria de Gobierno nos autorizó a trabajar de 10 a 17”.

Cuando llegaron los fiscales, los feriantes exhibieron el acta municipal que les permitía trabajar.

“Se fueron, pero al rato volvieron y nos dijeron que la feria se tenía que levantar. Vino también el jefe de inspectores del municipio y nos dijo que se tenían que retractar. Pero no se pueden retractar. Ellos mismos nos autorizaron”, se quejó Lorena, una de las emprendedoras.

“Queremos seguir trabajando. Para nuestras familias y porque esta feria es una familia”, insistió.