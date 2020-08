Destruyeron balizas de la pista del aeropuerto de Roca

Otro hecho de vandalismo ocurrió en el aeropuerto roquense. Ayer por la tarde, desconocidos destruyeron más de una decena de balizas de la pista del Aeropuerto Arturo Illia de General Roca, que actualmente está bajo la administración del gobierno de la provincia de Río Negro.

El hecho fue detectado ayer por la tarde tras un recorrido de rutina. En diálogo con RÍO NEGRO, el presidente del Aeroclub, Ricardo Cancio confirmó que fueron 14 las balizas destruidas, que los responsables de provincia se hicieron presentes en el lugar junto con el jefe del aeropuerto y que ya se formalizó la denuncia judicial.

"Las balizas se componen de dos partes: cuerpo y tulipa", explicó Cancio, quien al mismo tiempo precisó que "de las 14, 4 o 5 fueron destruidas ambas partes y que el resto de los daños fueron sólo en las tulipas". Dos de las balizas destruidas son las de fin de pista, que son roja y verde; las restantes son todas blancas.

"Es lo de siempre, el vandalismo. A nosotros nos pasó cuatro o cinco veces. Rompen el alambrado, entran y dañan. A nosotros nos pasaba aún con el vehículo que esperaban que pase y entraban para romper", agregó.

Actualmente hay un puesto de la policía de Río Negro en el lugar y personal de la división Explosivos de Bomberos abocado a la prevención de incendios pero no está encargado de la seguridad. No hay cámaras de seguridad.

Aproximadamente por día hay dos vuelos sanitarios y funciona la escuela de aviación. Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, las operaciones no estarían afectadas por los daños porque "se puede utilizar todo el lateral de la pista" pero no es lo que corresponde, consideró Cancio por lo que estimó que no se inhabilitaría la terminal aérea.

En febrero, el ministerio de Gobierno de Río Negro destinó cerca de 4 millones de pesos para reactivar el Aeropuerto de General Roca y los vuelos comerciales. Realizó trabajos de refacción integral del edificio que se sumaron a las obras desarrolladas el año anterior, luego que el Gobierno provincial se hiciera cargo de la administración del aeropuerto en acuerdo con el Aeroclub de Roca.

Se había realizado el cerramiento perimetral, instalado nueva iluminación y dispuesto presencia policial. Se habían reemplazado las 50 balizas de la pista de aterrizaje para garantizar los vuelos nocturnos, incluyendo al avión multipropósito provincial, y se habían repavimentaado los 900 metros del ingreso al predio.