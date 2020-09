Di María fue suspendido por escupir a un rival

Aunque ni el árbitro ni el VAR lo vieron, Ángel Di María fue sancionado de oficio por la Comisión de Disciplina de la Ligue 1 luego de escupir al jugador del Olympique de Marsella, Álvaro González.

El argentino recibió cuatro partidos de suspensión. El artículo 12 del reglamento disciplinario contempla hasta 6 fechas pero se tuvieron en cuenta las provocaciones del jugador español.

🇫🇷 | Malas noticias para Di María



La #Ligue1 lo suspendió por 4 partidos a causa de este escupitajo contra Álvaro González en el PSG Marsella del pasado 13 de septiembre.pic.twitter.com/lC8cPh5y3l — ArgentinosTop🇦🇷 (@ArgentinosTop) September 23, 2020

El Fideo no estará disponible para los encuentros frente a Angers, Nimes, Dijon y Nantes. Su vuelta será el 20 o 21 de octubre en el debut de Champions League con rival a definir.

El caliente partido contra Marsella tuvo 5 expulsados y la Comisión Disciplinaria aún evalúa más sanciones para Neymar y para Álvaro luego de que el brasilero denunciara insultos racistas.

"La sanción es dura y difícil, como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice lo hice por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron", expresó Di María en una entrevista en Radio Continental.

Además, rompió el silencio respecto a su no convocatoria a la Selección Argentina para el comienzo de las Eliminatorias. "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mi la Selección es lo máximo", aseguró.

“Si uno se pone a pensar que es por el recambio, no debería estar Leo, tampoco el Kun ni Otamendi. No lo tomo por ese lado. Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera", agregó al respecto.