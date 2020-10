Día de la Madre

Mamá. Primera y última palabra que todo ser pronuncia, tanto al abrir los ojos a la vida como al partir de ésta.

Qué se puede decir de ella sin redundar en adjetivos: buena, justa, atenta a lo que sus hijos necesitan, dulce, cariñosa y proveedora de necesidades propias y ajenas.

Imprime en cada gesto y acción un poco de sí misma.

Los ve crecer y partir de su lado sabiendo que poseen herramientas suficientes para desenvolverse en la vida.

Los que ya no la tenemos, por obvias razones, levantamos la vista al cielo y pedimos que nos guíe.

Busco palabras necesarias para regalarte y se me esquivan los verbos para definir tanta grandeza. Y siento una frustración por no devolverte tanto de lo que me diste.

Punto de llegada y de partida.

Calmaba los temores a los monstruos, a los truenos, a todo lo que nos asustaba.

Hijos llevan impreso el sello de mamá, saben del sacrificio callados y a escondidas.

Má o “vieja”, como le decimos, gracias por ser y estar. Feliz día, mamá. Feliz día para todas las madres.

Carlos Oscar Hernalz

DNI 7.399.269



Cipolletti