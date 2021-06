Día del Donante de Sangre: habrá distintas colectas en Neuquén

Hoy se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre y en ese contexto se realizarán distintas colectas en Neuquén durante toda esta semana. Invitan a los vecinos a sumarse. El lema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso para este año es “donar sangre para que el mundo siga latiendo”.

Hoy, los interesados pueden hacerlo en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) y en el Cine Teatro Español. Para turnos comunicarse al 2995087107.

El miércoles podrá hacerse en la Municipalidad del Oeste (Godoy y Novella), de 9 a 13. Para este caso los turnos se pueden solicitar al 147.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén recordaron que los requisitos para poder donar sangre son tener entre 16 y y 65 años (entre 16 y 18 se requiere de una autorización de padres o de algún tutor), pesar más de 50 kg, no haber donado en los últimos tres meses, no tener tatuajes o perforaciones con un tiempo menor a un año y no estar en ayunas (no hay restricciones de alimentos). Además que hayan transcurrido 72 horas posteriores a la vacunación de Covid-19 y que sea por lo menos 28 días post alta de la enfermedad en caso de haberse contagiado.