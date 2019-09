Dictaron la intervención de la Cooperativa La Reginense

La justicia rionegrina determinó la intervención de la Cooperativa La Reginense a partir de un pedido formulado por la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia a través de la Fiscalía de Estado a raíz de detectar incumplimientos estatutarios.

La intervención que ya está en marcha deberá avanzar con programas de reactivación tanto de la planta de empaque y frío, como de la planta elaboradora de sidra.

La medida sorprendió a socios y los pocos empleados que actualmente tiene la empresa con casi 70 años de antigüedad en esta ciudad, aunque generó esperanzas, ya que no se vislumbraba una posibilidad de reactivación. Desde hace un par de años no realiza la elaboración de la tradicional sidra que lleva el nombre de la cooperativa, y este último año no llevó adelante tareas de frío y empaque lo que generó un conflicto con operarios de las planta que durante casi dos meses mantuvieron un reclamo por salarios en la puerta de la cooperativa.

Esta semana a partir de versiones de personas allegadas a la cooperativa se pudo saber de la intervención dispuesta por parte de la justicia con el nombramiento de un interventor que ya comenzó con acciones tendientes a buscar la reactivación de la empresa.





Según se pudo saber a partir de información brindada desde el Poder Judicial el Juzgado Civil y Comercial de Villa Regina a cargo de la jueza Paola Santarelli, “hizo lugar al pedido de intervención judicial de la Cooperativa La Reginense, y designó como interventor por el plazo de 6 meses a José Esteban Pérez”.

Detallaron en la información oficial que “la medida de fiscalización pública se ampara en la Ley 20.337. La disposición de la jueza establece que la tarea del interventor tendrá por objeto exclusivo regularizar la situación dentro de la entidad”.

El titular de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, Hugo Ressel, a partir de detectar una serie de incumplimientos en lo que establecen los estatutos y con el patrocionio de la Fiscalía de Estado solicitó la intervención. Uno de los ejes centrales del planteo fue que “la cooperativa venía funcionando con un número de asociados menor al establecido por el Artículo 2 inciso 5 de la Ley Nacional que regula a las asociaciones y mutuales”.





Además de la designación de un interventor, a su vez se dispuso contar con una guardia de personal policial en forma permanente en las instalaciones de la cooperativa ubicada sobre la calle Los Nogales.

A partir de la designación, el interventor José Esteban Pérez tomó contacto con nueve operarios de la firma que continúan cumpliendo sus horarios de trabajo, aunque no pueden desarrollar ningún tipo de tarea dado que desde febrero los servicios de electricidad y gas permanecen cortados. Uno de los primeros planteos que recibió el interventor fue el reclamo por haberes adeudados, ya que según se pudo saber, desde julio el personal que permanece en el lugar no cobró sus haberes ni el aguinaldo.

Por otra parte también tomó contacto con trabajadores que durante más de 60 días hicieron una permanencia en las puertas de la Cooperativa para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Entre otras acciones Pérez mantuvo encuentros con grupos empresariales interesados en reactivar el funcionamiento de las cámaras frigoríficas, la planta de empaque y la de elaboración de sidras. Precisamente el empaque y frío no trabajó esta última temporada y fue lo que generó el conflicto con operarios, mientras que el área de elaboración de sidras desde hace más de dos años que no trabaja.

Esperan por el proyecto del Museo de la Sidra

En medio del conflicto y la intervención que determinó la justicia, otro aspecto a resolver en las próximas semanas será el avance del proyecto impulsado por Fundesur para crear en parte de las instalaciones de la Cooperativa La Reginense un Museo de la Sidra y el Vino.

Para llevar adelante el proyecto se prevé contar con financiamiento de Nación, de Provincia y también una contraparte del municipio reginense.

Desde el municipio de Villa Regina confirmaron que ya se recibió una primera partida de fondos aportados por Nación, alrededor de cinco millones de pesos, mientras que se espera que la provincia también haga su aporte económico. No obstante, desde el gobierno provincial anticiparon que esperan la resolución del conflicto.

En tanto Fundesur y el municipio reginense ya comenzaron a trabajar en la elaboración de los pliegos para las licitaciones de las obras a ejecutarse dentro del predio e instalaciones de La Reginense.

Si bien aún no se cuenta con el total de los fondos previstos para iniciar la primera etapa del proyecto, se indicó que los pliegos de licitación se están adecuando a los actuales valores previstos para la ejecución de los trabajos.