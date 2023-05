Laura Canseco le rinde culto al arte en «DIGO»

Laura, experta de «DIGO»

Es licenciada en comunicación social, profesora de lengua y literatura y escritora. Tiene una larga trayectoria de trabajo en diversas instituciones que le permitieron viajar y conocer la provincia en distintas etapas y funciones.

«Me dí cuenta del enorme abanico cultural que tenemos en cada una de las localidades y el enorme potencial de nuestros artistas. A partir de allí, comencé un camino para intentar dar a conocer sus trabajos y proyectos» comenta.

Laura se define como comediante. Hace años se dedica a hacer «stand up» y ha recorrido muchos teatros y centros culturales de la región con su arte.

«Mi vínculo con lo artístico surgió desde muy chica. Iba a talleres de teatro y de escritura. Me presentaba en todos los certámenes que había y tuve la oportunidad de ganar concursos de escritura desde muy chica» asegura Canseco.

La artista considera que una de las razones principales del éxito del stand-up es su autenticidad. Los comediantes suelen basar su material en experiencias personales, incluyendo momentos cotidianos, fracasos y desafíos de la vida.

Escuchá «LATE, Culto al arte» :

Al compartir sus propias vulnerabilidades y reírse de sí mismos, se establece una conexión genuina con la audiencia. Esto crea un ambiente de empatía y complicidad, donde las risas se vuelven un vehículo para la liberación de tensiones y la sanación emocional.

Con respecto a la movida del stand up y la comedia en la región, Laura asegura que no hay muchos exponentes que elijan ese camino: «Hay grandes talentos que lamentablemente no apuestan por esto porque hay dificultad para insertarse y perdurar en el ambiente. Hoy lamentablemente estamos transitando una crisis económica que hace que a las familias les cueste mucho pagar entradas y se generan situaciones que hacen que permanecer se torne cuesta arriba», indica.

A través de su instagram @soylaviejadelengua comparte su trabajo y presenta a artístas de la región.

Reírse de uno mismo es saludable por múltiples razones. En primer lugar, el humor nos permite tomar distancia de nuestras preocupaciones y dificultades, brindándonos una perspectiva más ligera y positiva. Al reírnos de nuestros propios errores y defectos, reconocemos nuestra humanidad y nos liberamos de la carga de la perfección. Esta aceptación de nuestras imperfecciones fomenta la autoaceptación y la confianza en uno mismo.

«En la medida de lo posible, hay que hacer las cosas que a uno le gusta» dice Laura. Fue así que fundó hace años una revista enfocada en la cultura que se editó durante mucho tiempo. Ese trabajo le permitió investigar y conocer los hechos culturales del Alto Valle y la Patagonia. «Ese proyecto fue la materia prima que hoy sostiene mi participación en «DIGO» y las nuevas formas de comunicarnos para rendirle culto al arte».

Laura reconoce que los artistas de Río Negro y Neuquén hacen un gran esfuerzo para poder dedicar sus vidas al arte y la cultura. «Sigue ocurriendo que todo está muy concentrado en la Capital Federal y en las grandes ciudades. Falta gestionar y poner en consideración el trabajo artístico y generar más espacios de acceso» indica. Sin embargo, destaca que a pesar de esa situación, son muchos los jóvenes que deciden sumergirse en este mundo y tomarlo como un proyecto de vida.

Todos los martes conocemos a un nuevo protagonista:

«La idea es que la gente conozca en «Late, culto al Arte» a los propios artistas y hacedores culturales de la zona. Quiero salirme de la solemnidad que suelen tener las entrevistas. Vamos a hablar de sus vidas y de sus trayectorias artísticas» anticipa Laura.

En este espacio van a conocer protagonistas en primera persona. «Sobran talentos en la región, solamente es necesario voltear la mirada y dejar de enfocarse siempre en los que ya están consagrados. Es importante darle visibilidad y trascendencia a aquellos artistas que, con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación buscan todos los días un lugar en la escena cultural de la región». Finalizó.

El primer capitulo de este ciclo:

