Disfrutar la nieve en primavera

“¡Vamos a esquiar que estamos a tiempo!”, el grito parece que se escucha en los cerros de Río Negro y Neuquén. Y la invitación no es menor. Septiembre es la época más disfrutable, porque trae las mejores temperaturas y acompaña el sol. En estos días se esquía liviano de ropa y los decks de los paradores son lugares para pasar grandes momentos.

En Bariloche

A la espera de una recarga de nieve, pronosticada para hoy, las pistas del cerro Catedral continúan habilitadas para los esquiadores y snowboardistas.

Con las nevadas de agosto, las pistas de la zona intermedia y superior se pudieron acondicionar para dar impulso al tercer mes de la temporada invernal y retomar el horario habitual del centro de esquí, que se vio afectado en julio por la escasez de nieve.

Cerro Catedral tiene más de 20 medios de elevación en funcionamiento. Foto: Alfredo Leiva

La empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia no confirmó aún hasta cuándo extenderá la temporada, que dependerá de la cantidad de nieve.

Los pases diarios en temporada baja, con acceso a todos los medios salen 4.100 mayores y 3.400 menores. Un flexipass por 2 días de consigue a 8100 pesos mayores y 6700 menores.

Una veintena de medios de elevación permanecen habilitados. Para los peatones se permite el ascenso por la telecabina Amancay, para tomar contacto con la nieve a unos 1.600 metros de altura en la ladera Sur y los principiantes tienen pistas en el Play Park de la base que se mantiene con nieve fabricada con cañones. Además se pude hacer descensos en las Snowscoot, que son bicicletas adaptadas para la nieve y en la base están habilitadas las Magic Donas.

En el cerro Otto también hay opciones para disfrutar de la nieve con el Teleférico, que ofrece caminatas con raquetas en el bosque en la cima. En el complejo Piedras Blancas hay propuestas de trineos, donas, esquí para principiantes y zipline para volar al ras del bosque nevado.

Foto Alfredo Leiva

San Martín de los Andes

En septiembre en Chapelco se esquía con las tarifas más bajas. El pase diario sale 3600 pesos mayores y 2900 menores. Para los residentes en Neuquén y Río Negro, hay algunas promociones. El FlexiPass 3 permite esquiar tres días (consecutivos o no) por 7.600 pesos mayores y 7.100 menores. Los pases se pueden comprar en www.chapelco.com

En los paradores ubicados en distintos puntos de Chapelco, se puede disfrutar de la buena gastronomía, música y los after ski en la base en el parador Nikyto con DJ en vivo.

Otras opciones para hacer en primavera son los paseos en motos de nieve, paseos en trineos con perros Huskies, los vuelos en parapente con instructor especializado o caminatas en raquetas. Y una propuesta para esquiadores o snowboarders intermedios, avanzados es realizar programas fuera de pista acompañados de un instructor.

Villa La Angostura

El centro de esquí Cerro Bayo atraviesa una temporada baja muy buena y adelantaron que permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre.

La decisión se fundamenta en que, debido a las abundantes nevadas caídas en los días anteriores, hay un buen pronóstico en cuanto al movimiento turístico.

“Hoy tenemos nieve primavera. La parte de 1.200 metros para arriba está en muy buenas condiciones y la parte alta, ni hablar con toda la nieve que cayó. Tenemos todo abierto y se esperan nevadas, lo que nos permite mantener y extender las pistas habilitadas”, dice Santiago Massa, gerente de Montaña del Bayo.

Cerro Bayo atraviesa una buena temporada baja muy buena. Cerrará el 26 de septiembre.

Cuenta que en estos días, con mucha demanda, se recomienda reservar con tiempo. Comprar por la página es una manera de asegurarse los servicios.

El pase diario en el cerro sale 2900 pesos para mayores y 2600 menores. Hay promociones, como el esquí pack que es conveniente para el que quiere iniciarse. Por ejemplo, por tres días sale 7700 pesos para mayores y 5700 para menores. Los residentes pueden tener hasta 35% de descuento sobre el precio en pases de 3 a 15 días. Después del 26, el cerro no cierra del todo, seguirá abierto para disfrutar de la montaña, caminar con raquetas, hacer culipatín.

Villa Pehuenia

Por la pandemia, el parque de nieve Batea Mahuida el año pasado no abrió. Pero este 2021, se tomaron revancha. Iniciaron la temporada el 9 de julio y siempre tuvieron nieve.

En el Batea Mahuida preparan nuevas promociones. Foto: Natalia Vazquez

“Tenemos muy buena nieve, todos los medios operativos y con la espera de una nevada más”, dice Daniel Puel y subraya que van a llegar con nieve hasta el 11 de octubre. Están en temporada baja, por lo que el pase diario sale $2000 y para turistas y 1700 para residentes. A partir de la semana que viene arrancarán con algunas promociones. Puel indicó que lo anunciará en sus redes e invitó a que todos estén atentos.

Una de las actividades llamativas del Batea Mahuida es la Bajada del Cóndor con antorchas. Cuando cae el sol y después de una corta espera, turistas e integrantes de la comunidad se paran frente al cerro cubierto de nieve. La voz dulce de Awka Liwen, una joven de Ruca Choroy, suena de fondo, en una canción en mapudungún.

En la cima de la montaña se pueden ver el fuego. De repente, se anuncia la bajada de los cóndores y antorchas.

“Cuando los ves bajar con los ponchos abiertos imitan el vuelo del cóndor. En el cerro tenemos avistaje de cóndores, y es un lugar distinto a todo. Es particular porque es en el único que se hace”, dice la fotógrafa Natalia Vázquez de Gaia que trabaja en el parque de nieve.

El Bolsón

En el cerro Perito Moreno, a 25 km de El Bolsón se espera esquiar hasta fines de septiembre. El pase diario para mayores cuesta $ 2100 y $ 1600 para menores y seniors. El Flexipass por tres días (consecutivos o no) vale 5600 y 4.500, respectivamente. Y si es por cinco días, el valor es de 8800 para mayores y 7000 para menores y seniors. Pero hay promos: por ejemplo, pases más equipos de esquí por 3 días por 8.200 pesos. Por cinco días, el valor es de 12.900 pesos.

Perito Moreno: a 25 km de El Bolsón, se espera esquiar al menos hasta fines de septiembre.

¿Cómo están las cosas por ahí? Así las describe Julieta Distasio, fotógrafa y realizadora audiovisual radicada en El Bolsón que estuvo en el centro de esquí días atrás y como la mayoría disfrutó del Plateau, en lo alto del cerro. “El Perito Moreno es uno de los principales atractivos invernales en El Bolsón. En una época en la que, para los amantes de la montaña, se dificulta subir a los refugios y cumbres por la nieve y el clima en general, el cerro es un lugar de reencuentro y disfrute con la montaña y la naturaleza. Recomiendo que por más miedito que les dé, ¡no se pierdan de hacer algún deporte de nieve! Mi preferido es el snowboard y su sensación de que vas volando sobre la nieve; ¡hasta las caídas son divertidas! Mi parte no tan preferida es el T-Bar, ¡qué difícil subir eso con la tabla! Aunque imagino que todo es práctica, ¡no se desanimen!”

Caviahue

En el cerro, la mayoría de los medios de elevación se encuentran funcionando. El pase diario sale $ 2820 para mayores ($ 2260 menores). Las compras son presenciales y hay que enviar un mail a reservas@caviahue.com. Se prevé cerrar la temporada el 29 de septiembre. Y una buena actividad son las excursiones a Copahue, a la laguna Escondida, Valle del Jara y al hito Trapa Trapa, entre otras. Se hacen en motos de nieve o en vehículos oruga.

En Caviahue. Se puede esquiar y hacer excursiones.

Mientras tanto, el centro de esquí convoca a visitantes que repiten su experiencia y a otros que la viven por primera vez. Es el caso de Esther y Flavio, que decidieron hacer base en Caviahue este invierno en su viaje en una camioneta con camper.

Una soleada mañana de domingo fueron al cerro. Así lo describen: “Fue increíble pasar de las tranquilas calles del pueblo, donde no sueles cruzarte con mucha gente, a adentrarse en el bullicioso mundo del centro de esquí. La gente charlaba en las terrazas armadas sobre la nieve, cervecita o refresco de por medio. Otras familias habían decidido hacer un alto en la agitada jornada de esquí para tomarse unos mates reponedores. Niños que no pasaban de los 5 años se manejaban con total destreza sobre las tablas mientras los adultos hacían fila para subir a los medios de elevación que los llevarían a mayores desafíos… y por supuesto, también estaban los que recién se calzaban los esquíes por primera vez y hacían su mejor intento para no perder el equilibrio. Y allí en medio estábamos nosotros, embelesados, de cara al volcán, las araucarias y las pistas”.