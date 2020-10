Dispar acatamiento comercial a las nuevas reglas de restricción en Neuquén

El acatamiento comercial a las medidas de restricción que regirán hasta el 26 de octubre se mostró dispar en Neuquén, Centenario y Plottier, en tanto en cada municipio de los afectados por la circulación comunitaria del virus y la aplicación de disposiciones nuevas, se estaba convocando al comité de emergencia local.

Hubo librerías, bazares, comercios de ropa y otros rubros no esenciales que levantaron las persianas, mientras otros no abrieron.

Como las restricciones permiten a los negocios no esenciales atender en la puerta o vender por sistemas alternativos al presencial, en las veredas de Neuquén capital y Plottier salieron a lucir los carteles que advertían que la atención era “sólo por pedido (delivery) “ o take away”. Hubo otros negocios que dejaban entrar a los clientes en Centenario.

En Plottier la intendencia convocó al COE local, en la capital neuquina se indicó lo mismo a fin de evaluar la instrumentación de la medida.

El municipio capitalino dijo que no atenderá en forma presencial en las oficinas hasta el 25 de octubre, pero guardó silencio respecto de los anuncios e inclusive no salió a advertir si habrá clausuras, tras varias manifestaciones públicas de rebeldía por parte de sectores mercantiles y de pymes autoconvocados que no temen ser multados por violar el decreto de restricción.

Gaido advirtió que Neuquén “adhiere a las medidas dispuestas con el objetivo de contribuir a disminuir la circulación” del virus en las calles “y de esta manera colaborar con el sistema público de salud que está al límite de su capacidad”.

No anunció si saldrán a clausurar o infraccionar a los incumplidores (como cada vez que se implementan nuevas medidas) o si realizarán una supervisión blanda en las confiterías y negocios no esenciales que atendieron a los clientes hoy.

Hubo librerías y negocios de venta de celular abiertos, farmacias y ópticas que atendieron al público en el bajo y en el microcentro lindero al municipio y la zona bancaria.

En el bajo neuquino había cuadras enteras de persianas abajo, mientras en otras arterias estaban todos los comercios -en su mayoría tiendas- abiertas como si no existieran las restricciones, donde sólo pedían el DNI correcto. En en la calle Chocón, la mayoría de los negocios abiertos correspondían a los esenciales (rubro comestibles).

Algunas vidrieras no tenían carteles de atención virtual ni advertencias en las puertas abiertas de par en par, aparentemente sin preocupación por las multas o inspecciones.

Los comerciantes díscolos se manifestaron frente al municipio de Neuquén para repudiar el regreso a fases anteriores de venta virtual o en la puerta.

Sin atención presencial

En cumplimiento del decreto, hasta el 25 de octubre no habrá atención presencial en las oficinas de la comuna capitalina y habrá continuidad de las desinfecciones en los barrios. Los trámites o consultas se podrán hacer a través de la línea gratuita 147, el chat on line y la página web www.neuquencapital.gov.ar.

Estarán cerradas las oficinas de licencia de Conducir porque fue detectado como un lugar de aglomeración. Como los vencimientos de los carné están prorrogados hasta el 31 de diciembre, los turnos serán reprogramados, se informó.

Otro servicio suspendido fue el de las castraciones de mascotas y la recepción de basura voluminosa en los centros de transferencia.



Los colectivos en Neuquén podrán ser abordados sólo por pasajeros con permisos de “esencial” y los trabajadores de Salud continuarán con el servicio gratuito tanto en el transporte público como para el estacionamiento medido.