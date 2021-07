Djokovic estalló al perder el bronce olímpico y se retiró de Tokio sin jugar

Unos días después de sus polémicas declaraciones sobre la presión en el deporte a partir del retiro de Simon Biles, Novak Djokovic estalló durante el partido que perdió por la medalla de bronce ante Pablo Carreño Busta y luego anuncio que se retiraba del torneo, antes de jugar el dobles mixto por un lugar en el podio por lo que dejó a su compañera sin chance de pelear.

El serbio llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el objetivo de lograr un 'Slam Dorado', pero se marchará sin medalla y necesitará un tiempo para recuperarse. Este sábado perdió la calma y tiró su raqueta varias veces durante su derrota 6-4, 6-7 (6), 6-3 ante el español en el partido por el bronce.

Fue su tercer tropiezo en dos días y se produjo menos de 24 horas después de perder frente al alemán Alexander Zverev en semifinales, lo que terminó con sus aspiraciones de conquistar los cuatro torneos del Gran Slam y un oro olímpico en un mismo año.

"Simplemente no cumplí ni ayer ni hoy. El nivel del tenis bajó. También debido al agotamiento, mental y físico", dijo Djokovic. "Lo di todo, lo que me quedaba en el taque, que no era mucho".

Esto fue lo que hizo Djokovic, está fatal de la cabeza. pic.twitter.com/S91IA3ZhW4 — uxío🌶🦀 (@uxiio10) July 31, 2021

La frustración de Djokovic era evidente en su comportamiento en la pista a medida que avanzaba el partido. Tras salvar un punto de partido en el tie break del segundo set, Djokovic lanzó su raqueta más allá de la fila cinco de la tribuna, sin público por las restricciones contra el coronavirus.

Un par de juegos más tarde, Nole volvió a perder los nervios y estrelló su raqueta contra el poste de la red durante un cambio de lado. Después de recoger la destrozada raqueta, la arrojó al foso de los fotógrafos.

"Supongo que es parte de quien soy", agregó Djokovic. "No me gusta hacer estas cosas. Siento mandar este tipo de mensajes pero todos somos seres humanos y a veces es difícil controlar tus emociones", agregó.

Djokovic hace unos días sobre la retirada de Simone Biles: "La presión es un privilegio. Yo he aprendido a gestionarla".

Djokovic hace unos minutos: pic.twitter.com/5EINVHKBoH — PabloMM (@pablom_m) July 31, 2021

Djokovic, que también cayó en las semifinales de dobles mixtos con su compatriota Nina Stojanovic el viernes, debía haber regresado a la pista más tarde para su último choque en Tokio: otro duelo por el bronce frente a la dupla australiana. Pero se retiró de ese duelo, justificándolo con una lesión en el hombro, y será la dupla australiana la que suba al tercer escalón del podio.

"La presión es un privilegio", sostuvo Nole días atrás. "Si aspiras a estar en la cima de tu deporte, lo mejor es aprender a manejar la presión y a afrontarla", destacó cuando le consultaron sobre la situación de Simon Biles y sus palabras sobre la presión que sufren los deportistas de alto rendimiento.