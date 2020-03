"Doctor House" propone "estar juntos pero manteniendo las distancias"

El actor británico Hugh Laurie, conocido por su papel protagónico en la popular serie "Doctor House", publicó un video en su cuenta de Twitter en el que dice que "la única forma" de resolver la pandemia de coronavirus es "estando juntos pero manteniendo las distancias".

"No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me ha escrito un buen guión para que lo interprete, pero estoy bastante seguro que él no diría que el coronavirus es un 'caso por resolver'. Esto es una pandemia, no un problema de diagnóstico", sostuvo el actor en el video.

La publicación de este mensaje causó un gran impacto a raíz de la popularidad del particular personaje que encarnó, famoso por diagnosticar y encontrar soluciones a los más complejos problemas médicos y por su carácter díscolo.

"Doctor House" contó con ocho temporadas, entre 2004 y 2012, y sumó un total de 177 episodios.