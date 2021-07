Domingo: “Debemos discutir que proyecto de país queremos. Necesitamos ponernos todos de acuerdo para crecer y desarrollarnos”

“Tenemos que solucionar problemas de fondo que nos traban el crecimiento. Pero, para ello, debemos ponernos todos de acuerdo. Y, en este contexto, los partidos provinciales podemos aportar mucho” sostuvo el precandidato a Diputado Nacional por Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, quien la semana pasada se reunió con algunos referentes del sector productivo de la Región Sur y a partir de los próximos días comenzará a difundir su propuesta en la provincia.

Aclaró que si bien conoce bastante la situación de la provincia, a partir de su rol en Economía y en la Agencia de Recaudación, "uno de los objetivos de la campaña es juntarme con los referentes de cada una de las actividades económicas que tenemos para profundizar temas, ver cuales son los cambios necesarios y cómo se puede, desde el Estado, facilitar el desarrollo de esas actividades que son las que dan empleo y las que permiten mejorar a calidad de vida de la población” agregó.

El ex ministro de Economía calificó la situación del país como “compleja”, debido a la pandemia y a la situación económica y afirmó que se debe legislar para potenciar la actividad privada, generar empleo formal y crecer.

“Si no nos ponemos de acuerdo en las medidas que hay que tomar para solucionar el problema de la inflación, que haya créditos, mejorar el empleo, generar mecanismos de estabilidad fiscal para que no tengamos que crear impuestos todo el tiempo, va a ser imposible poder crecer como país. Ahí me parece que los partidos provinciales podemos lograr esa discusión ante el estancamiento de los partidos nacionales que no logran ponerse de acuerdo en estas situaciones irresueltas” afirmó.

Consideró que se deben empezar a tratar en leyes que permitan revertir el asistencialismo y potenciar la generación de puestos de trabajo formales.

En este sentido señaló que “la ayuda que puede dar el Estado es finita” y que “otra de las grandes discusiones que se deben dar en el Congreso de la Nación es cual es el proyecto de país que queremos. Si pensamos que la asistencia del Estado es suficiente para garantizar el bienestar de la población, estamos errando el camino. Me parece que la asistencia está bien. Sobre todo después la gran cantidad de planes sociales que surgieron durante la crisis del 2001, pero nunca se los reformuló para que sean una herramienta transitoria que tenga como objetivo principal incluir a esas personas en el empleo. No está puesta la mirada en el empleo. Esta siempre puesta en como podemos asistir a los que no tienen, como podemos subsidiarle los servicios y todo eso tiene un costo. Pesa mucho en el presupuesto público y no es la manera genuina de conseguir el bienestar social. Lo que la gente quiere es conseguir un trabajo”.

Detalló que Río Negro depende mucho de la actividad privada ya que la mayoría de la población económicamente activa trabaja en la energía, en el petróleo, en la agricultura, la ganadería, la minería, etc. “Es empleo privado. El Estado está porque brinda servicios esenciales como la salud y la educación, pero lo que mueve la economía es la actividad privada. Actualmente el diagnóstico indica claramente que falta potenciar la actividad privada. Como la potenciamos?, primero revisando las leyes laborales que son las que nos llevaron a tener un 50% de empleo informal. Si hoy uno mira como evolucionó el empleo formal durante la pandemia, ve que a pesar de estas restricciones de no despedir, el empleo formal que cayó no se recuperó nunca. Lo ideal es tener empleo formal con condiciones más flexibles. Que a una pyme, que tiene una caída importante en su actividad, le permita dejar de contratar a los empleados y volverlos a contratar cuando tenga mayor actividad en algún esquema distinto. Para lograrlo, primero revisando las leyes laborales que son las que nos llevaron a tener un 50% de empleo informal”.

El pre candidato a diputado de JSRN detalló que “el golpazo de generó la pandemia” llevó a caer el PBI en 10 puntos durante el año pasado, pero aclaró que el país venía de una caída.

“Veníamos con un resfrío y nos agarramos una gripe. Como país tenemos que solucionar problemas de fondo. Nos tenemos que poner de acuerdo cual va a ser el gasto vamos a tener y en función de eso que nivel de impuestos y que impuestos vamos a tener. Bajar el déficit y los impuestos, es insostenible, ya nos pasó. La situación sanitaria va mejorando a medida que avanza el plan de vacunación, y pareciera verse una luz al final del túnel en cuanto a lo sanitario, pero la economía quedó muy golpeada y seguimos con los mismos problemas de antes. Tenemos legislación que atrasa muchos años, un déficit fiscal que es financiado con deuda o emisión. Hay que poner el foco en las causas y hacer un esfuerzo por lograr puntos de consensos y dejar de explotar a grieta como un mecanismo para polarizar los votos y sacar el máximo redito en las elecciones. Los grandes partidos a nivel nacional, en lugar de ponerse de acuerdo y ver cual es la parte del problema y resolverlo, se pelean. Eso no ha dado ningún resultado bueno para el país. Los partidos provinciales, que no estamos atravesados por la grieta, podemos aportar mucho” sentenció.