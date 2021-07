En Río Negro, seis fuerzas se inscriben para las PASO, con internas en JxC y la Izquierda

Río Negro concluyó -a medianoche- la inscripción de las listas de precandidatos a Diputados, con nueve listas, enmarcadas en seis fuerzas -cuatro alianzas y dos partidos- que participarán en las Primarias.

Esa elección de setiembre permitirá -inicialmente- que Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda resuelvan sus candidatos, a partir de tres propuestas anotadas en la sociedad entre la UCR, el PRO y el ARI mientras que dos listas se presentaron en la alianza del FIT.

Las cuatro fuerzas restantes irán a las PASO con el único propósito de formalizar sus únicas ofertas de candidatos para las Generales de noviembre cuando Río Negro elija dos representantes a la Cámara Baja, en reemplazo de las diputadas Lorena Matzen y Ayelen Sposito. Ambas fueron incluidas, pero no figuran en lugares expectantes.

Ese trámite electoral alcanzará al Frente de Todos, a Juntos Somos Río Negro, al Partido Socialista y al MAS, que anotaron una sola plantilla de precandidatos.

En las Primarias de Río Negro habrá nueve boletas, entre las cuatro únicas y las cinco en pugnas. Cada nómina ofrecida deberá aún superar el visado de su Junta Partidaria y de la Justicia Federal.

Este número de participantes representa el proceso más numeroso en la década de existencia de las PASO en la Provincia. Y, en las cinco elecciones realizadas, en tres no hubo -directamente- compulsas internas.



Las fuerzas y nóminas presentadas -inicialmente-ante las Juntas electorales son:



• Juntos Somos Río Negro, el partido del gobierno, propone al ex ministro de Economía, Agustín Domingo y la viceministro de Salud, Mercedes Ibero, acompañados por los legisladores Lucas Pica y Marcela Ávila.

• Frente de Todos participa con una lista integrada por la barilochense y Coordinadora de Interior, Ana Marks y el legislador roquense José Luis Berros, seguidos por la diputada Sposito y el rector de la UNRN, Anselmo Torres. La agrupación Convocatoria 2023 desistió de participar y lamentó que “una aparente unidad impida” la “democracia interna”. El Frente Renovador presentó un recurso judicial para participar pero no tuvo respuesta, ni tampoco presentó su plantilla, con los avales requeridos.

• Juntos por el Cambio tendrá internas. Se presentaron tres propuestas. En una nómina están el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y la roquense Adriana Fenouil, con el intendente de Huergo, Miguel Martínez y la ex secretaria de Desarrollo Social de Dina Huapi, Patricia Maizón. La segunda es liderada por el ex ministro de Turismo, Germán Jalabert, con Elsa Lobo (Roca), Pablo Vuotto (Bariloche) y María Luisa Amrein (Roca). La tercera inscripta propone al ex vicegobernador Mario De Rege y la diputada Matzen, con el médico barilochense Guillermo Dilisio y la concejal viedmense Roberta Scavo. Ayer renunció a presentarse Pablo Alvarez Guerrero y, anteriormente, lo hicieron Nicolás Suárez Collman y Graciano Bracalente.

•Frente de Izquierda tendrá su disputa, con dos listas. Una, producto de un acuerdo del PO, PTS e Izquierda Socialista, se conformó con la reginense Norma Dardik, Rodolfo Sánchez, Laura Santillán y Gabriel Musa. Y el MST presentó la propia, con Jorge Paulic y Mónica Rosas, y suplentes: Cristian Silvestre y Rosario Paulic.

• Partido Socialista concurrió con el viedmense Pablo Etchepareborda y Andrea Mancardo mientras los segundos son Fernando Nahuelpan y Analía Abuin.

• Movimiento al Socialismo encabezó su lista con Elena Correa, seguida por Aquiles Añazco, Ricardo Chaves y Laura Sánchez.

- La mayor participación en las Primarias

En los diez años de las PASO, la elección de setiembre será la más numerosa en Río Negro, con definición de propuestas dentro de organizaciones políticas.

En las dos últimas, directamente, no existieron compulsas internas. Se trataron de elecciones donde las fuerzas formalizaron sus candidaturas. Fueron siete boletas que participaron en el 2017 y cinco en el 2019, todas ellas expresaron postulaciones únicas.

En su debut, en el 2011, en la Provincia tampoco existieron disputas de postulantes entre las seis agrupaciones inscriptas.

Sólo dos turnos expusieron la razón de ser de las PASO, permitiendo una elección abierta por parte de los partidos para definir candidaturas.

En el 2013, la UCR anotó tres listas y el PPR tuvo dos boletas aunque esa tendencia se diluyó en el 2015 porque la contienda se redujo al Socialismo, con dos vertientes.

En aquellas Primarias del 2013 compitieron ocho boletas, con las tres radicales, las dos peperreístas y las restantes eran del Partido Obrero, Frente Progresista y el Frente para la Victoria.

Las presentaciones de anoche anticipan que este proceso se perfila como el más numeroso, con nueve participaciones.