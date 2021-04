Mediación de salud: autoconvocados esperaron una hora a que llegaran los funcionarios y se retiraron sin propuesta

Actualizada 18.13

A partir de las 17, se retomó la reunión de mediación en la ciudad judicial que anoche finalizó sin un desenlace concreto. Los autoconvocados denunciaron que esperaron sentados durante una hora a que bajaran los funcionarios provinciales. Cuando se presentaron las ministras, Andrea Peve, Vanina Merlo, el secretario Osvaldo Llancafilo y el diputado Mariano Mansilla, los trabajadores sanitarios se levantaron y les dijeron que, cuando tengan una propuesta salarial que actualice el básico, los vuelvan a convocar.

"Dejamos nuestra respuesta en la mesa y les dijimos que no vamos a aceptar ninguna tomada de pelo más, como hicieron ayer que nos tuvieron 9 horas en discusiones estériles. Cuando tengan una propuesta de aumento al básico que nos llamen y nos sentamos a discutirla. Mientras tanto vamos a seguir sosteniendo los cortes de ruta y profundizar las medidas", afirmó el referente de los autoconvocados Marco Campos.

El pasado viernes se reanudó la mediación entre el gobierno provincial y los autoconvocados de Salud. La reunión del pasado viernes duró más de diez horas, entre extensos períodos de cuartos intermedios sin obtener el resultado esperado. Un acuerdo que de fin al conflicto que lleva más de 40 días, con rutas cortadas y desabastecimiento en toda la provincia.

El gobierno provincial sumó como intermediarios con experiencia en resolución de conflictos: el secretario de Estado del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo y el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, intervención que debilitó el rol protagónico de las ministras de Salud y Gobierno, Andrea Peve y Vanina Merlo.

Después de la medianoche se dio a conocer la propuesta del gobierno que volvió a ser rechazada por los autocovocados de salud: un aumento de 10 mil pesos de la “asignación covid”. Se trata de un total de 40 mil pesos no remunerativos que serán acreditados en cuotas de 10 mil.

El motivo de la no aceptación de los trabajadores de salud es porque es un bono “en negro” que no se incorpora al salario básico y no alcanza a los jubilados. Además argumentaron que se debilitan los aportes a la obra social provincial.