Los camiones varados dejaron Añelo y ya no acompañan el corte de Salud

Los camiones varados por los cortes de Salud ya no se encuentran en Añelo, por lo que no acompañan más a los autoconvocados. El intendente Milton Morales contó que en la recorrida de esta mañana observaron que los rodados ya no estaban en la localidad.

Morales explicó que ayer, los camioneros habían corrido sus rodados de la ruta y los habían llevado al predio de la estación de servicio. Sin embargo, esta mañana ya no se encontraban en el lugar.

Pudo saberse, por información de los propios camioneros, que fueron desviados por la policía hacia Catriel, por un camino de ripio.

El rol de los camioneros tuvo gran importancia en la semana de cortes. A los dos días del piquete, el propio Pablo Moyano, secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, envió un video con un mensaje de aliento: "el apoyo total del sindicato de Camioneros a los compañeros y compañeras de la salud pública de la provincia de Neuquén que están peleando desde hace tiempo por mejores condiciones laborales y por mejores salarios".

En los cortes hubo enojo por el video, denuncias de desamparo para los choferes, camiones cruzados para apoyar al corte, entendimiento del reclamo y enojo por el tiempo que duraba la medida de fuerza. En algunas localidades, como Picún Leufú y Plaza Huincul se vivieron momentos de tensión, pero no pasaron a mayores.

La otra cara de los camiones varados es el desabastecimiento que se registra en la región, sobre todo de combustibles, por lo que se aplican otras estrategias, como YPF que mandó combustible desde San Luis.