Suspensión de viajes grupales: transportistas de Bariloche cortan la ruta 40

Los transportistas turísticos de Bariloche cortan el puente del Limay, en el límite de Río Negro y Neuquén, para reclamar por la suspensión de los viajes estudiantiles y grupales. Los reclamos comenzaron días atrás en diversos puntos del país.

Uno de los transportistas, Hernán Jaraj, calificó la situación como “desesperante”. “No solo hablamos por los viajes de egresados, hay jubilados y familias que contratan viajes de turismo a la ciudad. Ahora, ya no pueden. Pero resulta que sí pueden venir por micro de línea regular o avión. ¿Ahí no se contagian?”, cuestionó.

Jaraj recalcó que este tipo de viajes son muy frecuentes especialmente en temporada baja y abarca a unos 250 trabajadores en el caso de Bariloche.

“Había muy poco trabajo en baja temporada pero teníamos estudiantes reprogramados y varios viajes de jubilados. Con esta suspensión, ¿qué pretenden que hagamos nosotros?”, indicó el referente de Aetap (Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros) de Bariloche.

Los colectivos de turismo, fueron instalados sobre la ruta 40, a pocos metros del puente del río Limay, en el ingreso a Dina Huapi. Foto: Alfredo Leiva

Los rumores respecto a la vuelta de los viajes grupales también preocupan. Por un lado, se habla de reprogramaciones para el segundo semestre. Pero, según los transportistas, en el Ministerio de Turismo de Nación se habla recién de septiembre. “No va a haber brasileños, ni viajes grupales, ni estudiantes. ¿Cómo pretenden que sobrevivamos? En un mes más, no hay más plata para pagar los sueldos”, dijo Jaraj.

Y agregó: “Yo no soy epidemiólogo para decir si lo que hacen está bien o mal. Pero si el estado toma una decisión que acompañe con medidas concretas. Hoy nos dan un Repro de 12 mil pesos para sueldos de 50 mil. En época de pandemia, nos pagaban el 75% de los sueldos y aún así se nos hizo dificilísimo. Ahora, no nos prohibieron trabajar en la práctica pero no tenemos a quién llevar”.

Cuestionó además al gobierno provincial que condonó el pago de patentes. “Las debemos; hoy nadie pudo pagar. Entiendo que la situación sanitaria es una desgracia. He perdido amigos. Pero que nos digan qué hacemos”, dijo Jaraj.