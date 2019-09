Dulce Victoria: obras de arte de la pastelería

Victoria Peñalva es pastelera y prepara las delicias de Dulce Victoria que son las protagonistas en festejos, reuniones y cumpleaños.

El camino pastelero lo inició cocinando budines, alfajores y tartas dulces mientras estudiaba la carrera de Psicología. Al llegar al cuarto año de la carrera, el tiempo se le volvió tirano y tuvo que decidir entre seguir estudiando o dedicarse a la pastelería.

“Lloré un montón pero elegí la pastelería y estoy completamente segura de que fue una decisión correcta”, afirmó Victoria. Las primeras personas en apoyar el emprendimiento fueron la familia y los amigos. Luego de las primeras tortas que lucían en mesas de celebraciones cada vez más personas empezaron a realizarle pedidos y ahora tiene una agenda muy apretada.

“Muchas de las personas que me compraban al principio hoy siguen siendo mis clientes y yo siento que les debo todo”, expresó.

El emprendimiento Dulce Victoria expone sus producciones de tortas de diseño en Instagram y genera un intercambio con sus clientes de manera que no es únicamente un negocio. “Siempre me mandan mensajes de que la torta estuvo buena, yo republico la foto y la gente contenta porque ven que es su torta de cumpleaños”, expresó Peñalva.

La construcción de la marca fue a partir de la torta que más vendió en sus inicios: la marquise. La torta de chocolate, dulce de leche, crema y frutos rojos hoy sigue siendo una especialidad de Dulce Victoria. Por eso la torta aparece en el logo de la marca, diseñado por la prima de Victoria, de manera que la familia sigue haciendo su aporte y apostando al emprendimiento.

Victoria explicó que es muy meticulosa y detallista en su trabajo, que se refleja fielmente porque las tortas parecen obras de arte.

Muchas de las personas que me compraban al principio hoy siguen siendo mis clientes y yo siento que les debo todo”. Victoria interactúa con sus clientes en las redes

Hay distintas temáticas como la torta unicornio, con colores pasteles, en un solo color, decorado con flores naturales, con macarons, frutos rojos, galletitas, chocolates y las drip cake. Se puede elegir el sabor del bizcochuelo, el relleno y la decoración que quieras. Incluso hay combinaciones de colores y decoraciones que son personalizadas como la torta Lgtbiq que tiene los colores de la bandera del colectivo, azul y amarillo para homenajear al equipo favorito del cumpleañero y la negra con dorado, que es una de las más solicitadas.

La creatividad de los toques finales de la decoración como polvo dorado y plateado les da la sensación de pinceladas en una pintura. Victoria explicó que al principio da miedo emprender. “Lo que yo hago no es un producto esencial, es un gusto. Entonces me pregunto si voy a seguir teniendo trabajo, si voy a poder pagar todo lo que compré, pero creo que soy muy afortunada porque nunca me faltó trabajo”, dijo.

Además explicó que lo más difícil de ser emprendedora es regular la jornada laboral ya que dedica muchas horas a cocinar, limpiar y comprar la materia prima.

En las creaciones de Dulce Victoria domina el color.

En las fechas especiales como el Día de la Madre, De las Infancias o Del Padre también realiza mesas dulces para que grandes y chicos disfruten de los deleites dulces. Las mesas dulces están compuestas con pequeñas piezas como minitarteletas de frutos rojos, lemon pie, coco con dulce de leche, tartitas de tofi, alfajores de maicena, minimarquise, brownies, minirrogel, macarons y shots de Oreo, chocotorta, frutilla con chocolate y tiramisú.

El deseo de Victoria Peñalva para el futuro es abrir un local, para que pueda seguir haciendo tortas de diseño pero también con venta al público. “Que la gente pueda comer una torta y tomar un café sería lo ideal. Aún así donde estoy ahora es un lujo, me costó mucho y estoy muy agradecida”, concluyó Peñalva.