Crece la lista de prepagas que el Gobierno dio de baja: cuáles son y cuántas se inhabilitaron en total

El Gobierno de Javier Milei junto a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) realizaron la suspensión de cuatro prepagas de medicina y salud del registro provisorio. La misma fue emitida en el Boletín Oficial.

La suspensión de las entidades surge por el “rechazo de la inscripción definitiva” ante la falta de registro de actividades, registros y lista de asociados oficiales por cada empresa. Ante estos registros no reconocidos se notificó la falencia de actividades y su posterior investigación.

Las cuatro prepagas afectadas son:

Mutual del Sanatorio Garay

Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral

Cámara de Tabaco de Misiones

Ante esta causa, la SSS informó que la suspensión de agentes inactivos contribuye a obtener datos más exactos sobre la cantidad real de prestadores y refuerza el control sobre el funcionamiento del sistema. La medida no afectará a los afiliados, ya que las entidades no se encontraban operativas.

La persecución del Gobierno a prepagas sin actividades

El pasado viernes informaron que comenzó el procedimiento para dar de baja a unas 20 empresas de medicina prepaga. Las mismas se trataban de empresas sin afiliados ni prestaciones en funcionamiento.

Ante esta persecución e investigación legal, miembros del Gobierno aseguraron que la revisión del listado continuará mientras se identifiquen entidades que no cumplan con los requisitos legales para operar dentro del sistema. A partir de esto, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Los principales indicios de posibles servicios fraudulentos o no habituados son los servicios de prepagos sin afiliados, sin prestaciones vigentes y sin documentación que justifique su funcionamiento ni el registro de tareas en su trayecto.

El Boletín Oficial del Gobierno