Expectativas para el dólar blue: el cripto reacciona post elecciones en Buenos Aires

El dólar cripto, el primer termómetro de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: a esta hora, se recalienta y salta por encima de los $1.450. Apenas se conocieron los primeros resultados electorales, el mercado que nunca duerme reaccionó con una fuerte suba, adelantando el clima de tensión e incertidumbre con el que abrirá la city porteña este lunes 8 de septiembre 2025. Los detalles.

Se dispara el dólar cripto, tras las elecciones en Buenos Aires: qué esperar este lunes 8 de septiembre 2025

Incluso minutos antes de conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires, el dólar cripto experimentó una fuerte disparada: cotizaba hasta $1.450 en algunas billeteras, mientras que otras habían dado de baja la posibilidad de compra hasta tanto se definiera el piso de la divisa extranjera.

La disparada del dólar cripto posterior a los resultados electorales en Buenos Aires pone presión sobre la divisa extranjera oficial y en su versión blue, algo que se sabrá recién a las 10AM de este lunes 8 de septiembre 2025 cuando abran los mercados a nivel general.

Según lo informado por Noticias Argentinas, el dólar cripto empezó a despegarse del cierre oficial de la moneda del viernes último, una variable considerada clave por el equipo económico conducido por el ministro Luis Caputo.

El precio promedio del dólar cripto subió hasta la mañana del domingo, cuando se mantuvo en los $1.400, mostró una baja durante menos de media hora y repuntó desde minutos antes de las 21, cuando ya se conocían los primeros resultados de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

Pasadas las 20, el precio del “dólar Mercado Pago” era de $1.387, pero no mucho antes había llegado a cotizar a 1.430 pesos. La diferencia entre compra y venta en ese mercado era de poco menos del 4,5%.

La cotización más elevada del dólar cripto era la de Cocos MEP en $1.470, anticipando un lunes y una semana realmente movidas.

Se dispara el dólar cripto, tras las elecciones en Buenos Aires: una leve baja tras la palabra de Javier Milei

Llegando a cotizar valores por encima de la banda, el dólar cripto alcanzó un techo de $1.470 en algunas billeteras virtuales. Sin embargo, la palabra del presidente Javier Milei tras la derrota de su fuerza electoral La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Buenos Aires, había alcanzado algo de estabilidad y apuntaba a la baja.

En este contexto, Luis Caputo advirtió en redes sociales que «nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario«, como señal para intentar calmar a los mercados antes del inicio de una nueva rueda cambiaria.