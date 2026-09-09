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Economía

A cuánto cotiza el peso chileno HOY, 09 de septiembre: los detalles para viajar y cómo está el dólar

¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, miércoles 09 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.

Redacción

Por Redacción

Peso chileno: cotización hoy.-

Peso chileno: cotización hoy.-

Este miércoles 09 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 09 de septiembre de 2026?

Miércoles 09 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1.64 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $163.524,17 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 09 de septiembre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este miércoles 09 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este miércoles 09 de septiembre de 2026:

  • $1.480,00 para la compra
  • $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 09 de septiembre de 2026:

  • $1.470 para la compra.
  • $1.540  para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 09 de septiembre de 2026?

En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este miércoles 09 de septiembre de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 09/09/2026Horario de AtenciónObservaciones y Exigencias de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)Habilitado con precaución09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)Calzada con hielo en sectores. Viento leve.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado09:00 a 19:00 hsCalzada con nieve y hielo
IcalmaNeuquén (RP 13)Habilitado con precauciónArg: 09:00 a 18:00 hs
Chi: 08:00 a 17:00 hs		Sectores de la calzada con presencia de hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con sectores con hielo, barro y baja adherencia. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)Inhabilitado08:00 a 20:00 hs
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsInhabilitado durante la temporada invernal.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)Inhabilitado / CerradoCerradoInhabilitado por período invernal y acumulación de nieve/daños en la calzada.


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Este miércoles 09 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

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