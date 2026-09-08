Créditos UVA para autos del Banco Nación: cuál es la cuota inicial y qué ingresos se necesitan para acceder

La propuesta no es un crédito prendario, sino un préstamo personal con destino determinado, y financia hasta el 100% del valor del vehículo (Foto: gentileza)

El Banco Nación incorporó una nueva línea de créditos orientada a la adquisición de vehículos 0 km y usados. Esta opción no reemplaza al préstamo tradicional en pesos a tasa fija que ya ofrecía la entidad, sino que se suma como un esquema alternativo indexado por UVA con un plazo de devolución de hasta 60 meses.

A diferencia de las financiaciones prendarias habituales, este beneficio funciona como un préstamo personal con destino específico. Al no tomar al vehículo como garantía directa de la deuda, el trámite agiliza la gestión y reduce los costos administrativos iniciales, aunque incrementa los requerimientos sobre los ingresos del solicitante.

El programa permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo y cuenta con un Costo Financiero Total (CFT) diferenciado. Para los clientes del Banco Nación, la tasa es del 26,9%, mientras que para quienes integran la cartera abierta el costo asciende al 36,2%.

El valor de la cuota mensual se actualiza de acuerdo con la inflación que mide el Indec a través de la unidad UVA. Por este motivo, la propuesta presenta una cuota inicial sensiblemente más accesible en comparación con las líneas tradicionales de tasa fija, aunque queda sujeta a la variación del costo de vida a lo largo de cinco años.

Para atenuar la brecha que pueda producirse si la inflación supera a los salarios, el esquema incorpora un mecanismo de cobertura que añade 1 punto porcentual al costo. Pasados los primeros 180 días, el cliente puede optar por un tope de aumento basado en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Cuál es el valor de la cuota inicial del préstamo

Para un monto prestado de $10 millones a 60 meses, la primera cuota se ubica en $292.656 para quienes ya operan con el Banco Nación. En el caso de las personas que no son clientes de la institución, la cuota inicial para ese mismo monto alcanza los $343.333.

Si se toma como parámetro un vehículo del segmento de entrada como el Fiat Cronos (con un precio de lista de $35,1 millones más gastos de patentamiento y seguro), el crédito a solicitar ronda los $30 millones. Bajo ese monto, la cuota del primer mes asciende a $878.000 para clientes del banco.

Para los solicitantes de la cartera abierta que financien $30 millones, la primera cuota escala a $1.030.000. El valor de los desembolsos mensuales posteriores variará según el índice de inflación que registre el país.

El Banco Nación habilitó una línea en UVA para financiar hasta el 100% en la compra de autos 0km y usados. (Foto: gentileza)

Cuáles son los requisitos de ingreso y exigencias del crédito

Dado que el vehículo no queda prendado como garantía directa, el banco establece un nivel de exigencia estricto en la capacidad de pago del solicitante. La regla principal determina que la cuota inicial no puede comprometer más del 25% de los ingresos netos mensuales del cliente.

Para acceder a un préstamo de $10 millones, los clientes con cuenta en el banco deben acreditar un sueldo neto mínimo de $1.170.624. Quienes no cobren sus haberes en la entidad requieren un haber mensual de al menos $1.373.332.

En el escenario de solicitar $30 millones para la compra de un 0 km, los ingresos exigidos se elevan en forma proporcional. Un cliente del Banco Nación debe demostrar un haber mensual de por lo menos $3.512.000.

Para las personas de la cartera abierta que busquen la financiación de $30 millones, la demostración de ingresos mínimos requerida llega a los $4.120.000. El ingreso puede ser individual o, según la normativa del banco, sumar ingresos del grupo familiar. El solicitante debe presentar la documentación habitual de respaldo de ingresos (recibos de sueldo o certificación de ingresos para independientes) y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.

La comparativa con el crédito tradicional en pesos y la inflación

La conveniencia entre el préstamo UVA y la línea tradicional a tasa fija depende de la evolución económica futura. El crédito en pesos a tasa fija posee un CFT del 53,4% para clientes y del 72,3% para no clientes, lo que genera una cuota inicial más elevada pero predecible.

Con una proyección de inflación anual cercana al 24%, un préstamo UVA de $30 millones representaría un desembolso nominal total a cinco años de $100,1 millones para clientes y de $117,5 millones para no clientes. En la línea a tasa fija, el costo total ascendería a $76 millones y $91 millones respectivamente.

Si la inflación promedio se mantiene en torno al 1% mensual durante los 60 meses, el sistema UVA resulta más favorable, con un pago total de $71,7 millones para clientes. Sin embargo, si la inflación supera el 2% mensual, la alternativa a tasa fija pasa a ser la opción más económica.

Con información de Infobae.