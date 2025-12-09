Aguinaldo a la vista: cuándo es la fecha de pagos para estatales, provincia por provincia

Ante la proximidad de las Fiestas y la presión inflacionaria, la definición del calendario de pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el sector público se convirtió en una prioridad. Varias provincias ya han oficializado sus cronogramas para que los empleados cuenten con su medio aguinaldo antes de Navidad.

El pago del Sueldo Anual Complementario para el sector público se enmarca en la Ley 27.073. Esta normativa establece que debe abonarse el 50% del salario bruto más alto registrado entre junio y diciembre.

Si bien la fecha límite legal es el 18 de diciembre, las administraciones cuentan con hasta cuatro días hábiles adicionales para efectuar los pagos, pudiendo extenderse hasta el día 24.

Cronograma de pago del aguinaldo diciembre 2025