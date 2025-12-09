Aguinaldo a la vista: cuándo es la fecha de pagos para estatales, provincia por provincia
Río Negro inicia los pagos el 19 de diciembre; la lista detallada del Sueldo Anual Complementario en todo el país, con fechas confirmadas para el sector público.
Ante la proximidad de las Fiestas y la presión inflacionaria, la definición del calendario de pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el sector público se convirtió en una prioridad. Varias provincias ya han oficializado sus cronogramas para que los empleados cuenten con su medio aguinaldo antes de Navidad.
El pago del Sueldo Anual Complementario para el sector público se enmarca en la Ley 27.073. Esta normativa establece que debe abonarse el 50% del salario bruto más alto registrado entre junio y diciembre.
Si bien la fecha límite legal es el 18 de diciembre, las administraciones cuentan con hasta cuatro días hábiles adicionales para efectuar los pagos, pudiendo extenderse hasta el día 24.
Cronograma de pago del aguinaldo diciembre 2025
- Río Negro: Pagos desdoblados el 19 y 20 de diciembre.
- Salta: Pago temprano, el 16 de diciembre.
- San Luis: Pago concentrado el 19 de diciembre.
- Catamarca: Liquidación el 20 de diciembre.
- Entre Ríos: Liquidación el 20 de diciembre.
- Jujuy: Pagos escalonados entre el 15 y el 19 de diciembre.
- Mendoza: Cronograma extendido entre el 15 y el 22 de diciembre.
- San Juan: Liquidación entre el 18 y el 20 de diciembre.
- Tucumán: Pagos previstos entre el 18 y el 20 de diciembre.
- Chaco: Pago confirmado solo para los empleados municipales de Resistencia el 15 de diciembre.
