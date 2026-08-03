Fuerte baja del precio del petróleo este lunes tras mensaje de Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán

Irán sostuvo que negocia con Omán sobre el estrecho de Ormuz. Foto: AP.

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión de los ataques contra Irán y la reanudación de las negociaciones, aunque Teherán desmintió dicha afirmación.

El conflicto bélico en Medio Oriente lleva más de cinco meses.

El precio del barril del petróleo este lunes

A mitad de la mañana de este lunes, el precio del barril de Brent del mar del Norte -referencia del mercado mundial de crudo- para entrega en octubre caía más del 6% y está por debajo de los 80 dólares, un piso que no llegaba desde el 16 de julio, según reporta Investing.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), con entrega en septiembre caía un 6,2%, hasta los 79,46 dólares.

Tras amenazar con golpear a Irán «muy fuerte», Trump señaló el sábado por la noche que daba marcha atrás con los ataques, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

«Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación», agregó el magnate republicano, precisando únicamente que las conversaciones comenzarían la tarde de este lunes.

Según la agencia oficial de noticias saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, aliado clave de Washington en la región, había instado a Trump a «priorizar el diálogo para reducir las tensiones».

«Probablemente, la perspectiva de una subida de los precios del petróleo y de la gasolina también haya influido» en este nuevo giro de Trump «al aproximarse las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos», opinó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de tensión entre Teherán y Washington. Según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, en la noche del domingo se produjo una explosión cerca de un petrolero en esa vía estratégica.

Irán, que desea mantener el control sobre el estrecho, declaró que está a punto de alcanzar un acuerdo con Omán para reabrir esta ruta crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

«Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz», declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

AFP