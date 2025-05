Andrés Asiain: “No ha habido carry trade y eso revela que el mercado no confía en el programa”

La gestión económica logró estabilizar el tipo de cambio en mayo, y re encauzar la baja de la inflación tras la flexibilización del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario. El economista y doctor en ciencias sociales Andrés Asiain, dialogó con RÍO NEGRO y analizó el escenario de mediano plazo.

PREGUNTA: ¿Qué opina de la gestión económica?

RESPUESTA: Está claro que el objetivo primero fue el combate a la inflación. El primer año de gestión estuvo centrado en dos herramientas básicas para eso. El ajuste, por un lado, no solo del gasto público, sino también del sector privado, el achicamiento de la economía. Y por el otro lado, el abaratamiento del dólar como una herramienta para tratar de hacer que los precios se estabilicen. Lo que los economistas llamamos ancla cambiaria. Estas son las dos puntas del programa, después de asumir con una fuerte devaluación.

P: ¿Es un esquema sostenible ?

R: El programa tuvo un éxito inicial fuerte, pero ya a mediados del año pasado empezó a mostrar las dos principales deficiencias. Por un lado, el abaratamiento del dólar empezó a generar déficit en las cuentas externas. Aún con niveles de actividad muy deprimidos, empezó a haber déficit en la cuenta corriente. Y por el otro lado, la inflación empezó a encontrar un piso entre un 2,4% y 2,8% que ya no descendía más. Ante esta situación, el gobierno quiso acentuar la estrategia bajando la tasa de evaluación de un 2% a un 1% mensual, sin embargo, esto no tuvo éxito. Por el contrario, incluso en marzo por una cuestión estacional, la inflación repuntó y se fue al 3,7%. Esto derivó en la crisis de un mes y medio atrás, donde hubo una corrida cambiaria con fuerte pérdida de reservas, que confluye en la llegada del FMI poniendo sobre la mesa un crédito fuerte de 20.000 millones de dólares, con una entrega inicial de 12.000 millones de dólares, sin condicionamientos.

P: ¿Alcanza el respaldo del FMI para la tranquilidad cambiaria?

R: Es una tranquilidad cambiaria en eventos circunstanciales. Un salvataje del FMI empalmando la cosecha. Hacia adelante sigue la misma incógnita sobre la sostenibilidad del programa. No hubo ningún cambio en los fundamentos, lo que sí hubo es un salvataje con un crédito puntual, por un monto importante, que permitió empalmar con la cosecha. Pero entonces la que se pregunta es ¿Podés tener un programa económico basado en créditos excepcionales de organismos internacionales y blanqueos?

P: ¿El gobierno repuso el carry?

R: Yo pondría en duda la idea de que en Argentina hubo carry trade. Al menos en la concepción tradicional, que es el ingreso de fondos internacionales para hacer una bicicleta, ganar en tasas locales y después salir al exterior con una ganancia dolarizada, como pasó por ejemplo en la época de Macri, entre 2016 y 2018. Esta vez los actores locales no dolarizaron los ahorros y se mantuvieron en pesos, especulando con las tasas, pero no se logró, ni siquiera con una estabilidad bastante fuerte del dólar, ni ahora desde el acuerdo con el FMI, ingresos de fondos internacionales de relevancia. Esto muestra que tampoco hay un alto nivel de confianza en la estabilidad lograda por el gobierno.

P: Se pueden desanclar los precios internos del dólar?

R: Si el gobierno logra que la dinámica del día a día del dólar se desvincule con los precios, y los empresarios empiezan a utilizar otras herramientas para hacer referencia de precios, sería un éxito en términos del programa económico y la previa de una política todavía más liberal en términos de gestión cambiaria. Tengo serias dudas sobre la posibilidad de que eso termine bien.

P: ¿Qué opina del blanqueo?

R: Los argentinos tienen unos 350.000 millones de dólares, que están no solo en los colchones, sino en cajas de seguridad y en cuentas del exterior. Y no están todos en negro, una parte importante está declarada, pero en el exterior. Si esos dólares vuelven a ingresar al sistema, sería una gloria. Esa plata supera toda la deuda externa y todo el valor de las empresas de capital extranjero de la Argentina. Es uno de los problemas estructurales de la economía argentina: vienen créditos externos, y esa plata entra por una ventana y por la otra se va a pago de deuda y a fuga de capitales. Es un mecanismo perverso que mantiene a la Argentina dominada y trabajar sobre eso sería espectacular. Pero este blanqueo apunta más, a actividades ilícitas cotidianas, desde una empresa que tiene parte del negocio en negro hasta narcotráfico, robo, o corrupción, que tienden a dolarizarse porque no se pueden colocar en un plazo fijo. A priori, es como mínimo un acto poco ético.

Perfil

• Andrés Asiain es Licenciado en Economía (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA).

• Es profesor de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

• Autor del libro “Manual de zonceras económicas e Inflación una costumbre Argentina”.

• Es Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).